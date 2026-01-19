NCDが、多摩市の駐輪場における指定管理者に選定されました。

2026年4月から2031年3月までの5年間、同市内2駅・5ヵ所の駐輪場管理運営を担います。

多摩市駐輪場 指定管理者「NCD」

期間：2026年4月〜2031年3月（5年間）

管理形態：指定管理者（4期目）

企業体：NCD 単独

管理規模：2駅、5ヵ所（管理台数 3,844台）

NCDは、多摩市の駐輪場指定管理者として選定され、今回で4期目の運営を迎えることとなります。

対象となるのは市内の2駅周辺にある5ヵ所の現場で、合計3,844台の管理台数を有する施設です。

今回の選定においては、長年の実績と提案内容が高く評価されました。

選定のポイント

指定管理者の選定にあたり、以下の点が主な評価理由として挙げられています。

まず、経営基盤が安定しており、指定管理者としての駐輪場運営実績を十分に有している点が評価されました。

また、利用促進策や自主事業の実施に加え、収支計画の妥当性の面でも優れた提案が行われています。

さらに、利用者の利便性に対する考慮や、市営駐輪場の実情に合わせた利用促進策など、施設ごとの実情を深く理解した提案内容が決め手となりました。

地域の実情に即した運営で、快適な駐輪場環境の維持に貢献します。

NCD「多摩市駐輪場 指定管理者選定」の紹介でした。

