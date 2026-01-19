ポケモン初の屋外常設施設「ポケパーク カントー」が小田急沿線にいよいよ開園！

開園に合わせて、「新百合ヶ丘」など2駅と路線バスが、「ポケパーク カントー」の世界観を表したイラストで順次特別装飾されます☆

小田急電鉄「ポケパーク カントー」特別装飾

開始日：2026年1月20日（火） ※バスは同日以降、準備が整い次第

実施場所：

・小田急線：新百合ヶ丘駅、読売ランド前駅

・小田急バス：ラッピングバス（川崎市内などを走行する路線バス1台）、新百合ヶ丘駅の4番バス停周辺

小田急電で、ポケモン初の屋外常設施設「ポケパーク カントー」が小田急沿線に開園することを受けて、その世界観を表したイラストによる特別装飾を、近隣の駅設備や路線バス（一部車両）で実施！

「ポケパーク カントー」は、2026年2月5日（木）に緑豊かな多摩丘陵にある遊園地「よみうりランド」内にオープンする、ポケモンが暮らす森と街をイメージした施設です。

施設へは「新百合ヶ丘駅」と「読売ランド前駅」いずれからも、バスでアクセスすることが可能。

特に、「新百合ヶ丘駅」は、ロマンスカーや快速急行の停車駅であり、遊園地行きのバスが発着する4番バス停は駅南口から近く、国外からの観光客や初めて遊園地を訪れる人にも分かりやすく、便利に利用できます。

駅装飾は、その「新百合ヶ丘駅」と「読売ランド前駅」で実施。

「新百合ヶ丘駅」では、森の中からピカチュウとイーブイがこちらを見つめるキービジュアルが中央東口コンコース内に2カ所設置され、フォトスポットとしても利用できるようにほか、両駅の出口案内板なども装飾されます。

バスでは、「新百合ヶ丘駅」と遊園地とを結ぶ経路など主に川崎市内を運行する路線バス1台を、同じくキービジュアルでフルラッピングし、バス停周辺もイラストで装飾。

電車やバスでの移動のひとときが楽しめるだけでなく、施設での“冒険”に向かうワクワク感を高めてくれます☆

小田急線：新百合ヶ丘駅

装飾個所：

・中央東口改札内：窓付近と壁面、出口案内板など計5カ所

・改札外：柱面1カ所

エレベーターやエスカレーターが整い、子連れや旅行される方々がより利用しやすい「中央東口改札」内に、フォトスポットとして楽しめるキービジュアル（幅約4ｍ、高さ約2ｍ）を2カ所設置するなど、計6カ所で装飾を実施。

出口表示板にもピカチュウとイーブイが登場します。

改札をくぐるだけでワクワクした気持ちになれます☆

小田急線：読売ランド前駅

「読売ランド前駅」にて、南口改札内の壁面上部と出口案内板にキービジュアル（幅約4ｍ、高さ約2ｍ）を設置。

ピカチュウとイーブイのイラストが登場します。

小田急バス：バスラッピング

川崎市内などを走行する路線バス1台が、キービジュアルで全面装飾されます。

ピカチュウやイーブイたちが森の中にいる、かわいいイラストを全面にラッピング！

「ポケパーク カントー」での楽しい体験を予感させるようなバスです☆

小田急バス：新百合ヶ丘駅

4番バス停周辺が、イラストで彩られます。

遊園地行きのバスが発着するので、目印にもなってくれます！

「ポケパーク カントー」について

所在地：東京都稲城市矢野口4015−1 よみうりランド遊園地内

小田急線からのアクセス：

・「新百合ヶ丘駅」からバスで約25分 ※約20分間隔で運行

・「読売ランド前駅」からバスで約10分 ※約20分間隔で運行

公式サイト：https://www.pokepark-kanto.co.jp/ppark/top/index

小田急沿線に、2026年2月5日（木）オープン予定のポケモン初の常設施設です。

600匹を超えるポケモンが暮らす森をイメージした「ポケモンフォレスト」と、ショーやアトラクションを楽しめる街「カヤツリタウン」の2つのエリアを楽しめます。

たくさんのポケモンたちに出会える「ポケパーク カントー」への道のりが楽しくなる！

小田急線「新百合ヶ丘駅」と「読売ランド前駅」、小田急バスの「ポケパーク カントー」特別装飾は、2026年1月20日（火）より順次スタートです。

©2026 Pokémon. ©1995-2026 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの商標です。

