ピカチュウやイーブイがお出迎え！小田急電鉄「ポケパーク カントー」特別装飾
ポケモン初の屋外常設施設「ポケパーク カントー」が小田急沿線にいよいよ開園！
開園に合わせて、「新百合ヶ丘」など2駅と路線バスが、「ポケパーク カントー」の世界観を表したイラストで順次特別装飾されます☆
小田急電鉄「ポケパーク カントー」特別装飾
開始日：2026年1月20日（火） ※バスは同日以降、準備が整い次第
実施場所：
・小田急線：新百合ヶ丘駅、読売ランド前駅
・小田急バス：ラッピングバス（川崎市内などを走行する路線バス1台）、新百合ヶ丘駅の4番バス停周辺
小田急電で、ポケモン初の屋外常設施設「ポケパーク カントー」が小田急沿線に開園することを受けて、その世界観を表したイラストによる特別装飾を、近隣の駅設備や路線バス（一部車両）で実施！
「ポケパーク カントー」は、2026年2月5日（木）に緑豊かな多摩丘陵にある遊園地「よみうりランド」内にオープンする、ポケモンが暮らす森と街をイメージした施設です。
続きを見る
施設へは「新百合ヶ丘駅」と「読売ランド前駅」いずれからも、バスでアクセスすることが可能。
特に、「新百合ヶ丘駅」は、ロマンスカーや快速急行の停車駅であり、遊園地行きのバスが発着する4番バス停は駅南口から近く、国外からの観光客や初めて遊園地を訪れる人にも分かりやすく、便利に利用できます。
駅装飾は、その「新百合ヶ丘駅」と「読売ランド前駅」で実施。
「新百合ヶ丘駅」では、森の中からピカチュウとイーブイがこちらを見つめるキービジュアルが中央東口コンコース内に2カ所設置され、フォトスポットとしても利用できるようにほか、両駅の出口案内板なども装飾されます。
バスでは、「新百合ヶ丘駅」と遊園地とを結ぶ経路など主に川崎市内を運行する路線バス1台を、同じくキービジュアルでフルラッピングし、バス停周辺もイラストで装飾。
電車やバスでの移動のひとときが楽しめるだけでなく、施設での“冒険”に向かうワクワク感を高めてくれます☆
小田急線：新百合ヶ丘駅
装飾個所：
・中央東口改札内：窓付近と壁面、出口案内板など計5カ所
・改札外：柱面1カ所
エレベーターやエスカレーターが整い、子連れや旅行される方々がより利用しやすい「中央東口改札」内に、フォトスポットとして楽しめるキービジュアル（幅約4ｍ、高さ約2ｍ）を2カ所設置するなど、計6カ所で装飾を実施。
出口表示板にもピカチュウとイーブイが登場します。
改札をくぐるだけでワクワクした気持ちになれます☆
小田急線：読売ランド前駅
「読売ランド前駅」にて、南口改札内の壁面上部と出口案内板にキービジュアル（幅約4ｍ、高さ約2ｍ）を設置。
ピカチュウとイーブイのイラストが登場します。
小田急バス：バスラッピング
川崎市内などを走行する路線バス1台が、キービジュアルで全面装飾されます。
ピカチュウやイーブイたちが森の中にいる、かわいいイラストを全面にラッピング！
「ポケパーク カントー」での楽しい体験を予感させるようなバスです☆
小田急バス：新百合ヶ丘駅
4番バス停周辺が、イラストで彩られます。
遊園地行きのバスが発着するので、目印にもなってくれます！
「ポケパーク カントー」について
所在地：東京都稲城市矢野口4015−1 よみうりランド遊園地内
小田急線からのアクセス：
・「新百合ヶ丘駅」からバスで約25分 ※約20分間隔で運行
・「読売ランド前駅」からバスで約10分 ※約20分間隔で運行
公式サイト：https://www.pokepark-kanto.co.jp/ppark/top/index
小田急沿線に、2026年2月5日（木）オープン予定のポケモン初の常設施設です。
600匹を超えるポケモンが暮らす森をイメージした「ポケモンフォレスト」と、ショーやアトラクションを楽しめる街「カヤツリタウン」の2つのエリアを楽しめます。
たくさんのポケモンたちに出会える「ポケパーク カントー」への道のりが楽しくなる！
小田急線「新百合ヶ丘駅」と「読売ランド前駅」、小田急バスの「ポケパーク カントー」特別装飾は、2026年1月20日（火）より順次スタートです。
©2026 Pokémon. ©1995-2026 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの商標です。
