大西流星（なにわ男子）と原嘉孝（ｔｉｍｅｌｅｓｚ）がＷ主演を務める「東海テレビ×ＷＯＷＯＷ 共同製作連続ドラマ 横浜ネイバーズ Ｓｅａｓｏｎ１」第２話が１７日、フジテレビ系で放送され、宮内ひとみの夫役で出演した俳優に「出てたの？！」「懐かしいーー！」とネット上で反響を呼んでいる。

大手保険会社に勤務する夫・克志を演じたのは鳥羽潤（４７）。１９９６年、「ぼくは勉強ができない」主演で映画デビューし、９０年代後半に美しい顔立ちと繊細な雰囲気で女性ファンをとりこにした俳優だ。

久しぶりにＴＶで見た人も多かったようで、ＳＮＳ上では「え！鳥羽潤！！？？見てたけど！？鳥羽潤出てたん！！」「ぜーーんぜん気づけなかった」「鳥羽潤に似てる人かと思ってたけど鳥羽潤やん！」「えっ！旦那さん役って鳥羽潤さんだったの！？！！」と驚きの声が続々。

「鳥羽潤出てる？ 懐かしいー！！ 歳とっても昔と変わらず爽やかだ〜♥」「観た！ 鳥羽潤くん久しぶりに見た！」「鳥羽潤やないかい！！！久しぶりやないかい！！相変わらずイケメンだし、良い歳の取り方してません！？」「鳥羽潤！？懐かし過ぎる！！」「鳥羽潤でてるじゃん！！！やっぱかっこいー！」「相変わらずかっこいい」と４７歳になっても変わらぬイケメンぶりに感動の声も殺到している。