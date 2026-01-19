『第49回日本アカデミー賞』受賞者発表 松村北斗が優秀主演男優＆助演男優賞をW受賞
日本アカデミー賞協会は19日、『第49回日本アカデミー賞』の各賞受賞者を発表した。
【写真】『ファーストキス』でも助演男優賞を受賞した松村北斗
優秀主演男優賞は、妻夫木聡『宝島』、長塚京三『敵』、松村北斗『秒速5センチメートル』、山田裕貴『爆弾』、吉沢亮『国宝』が選ばれた。松村は『ファーストキス 1ST KISS』で優秀助演男優賞にも選ばれた。
このほか『国宝』が各賞を席巻。優秀作品賞、優秀監督賞、優秀脚本賞をはじめ、吉沢の優秀主演男優賞、さらに助演男優賞に田中泯、横浜流星、渡辺謙の3人、優秀助演女優賞に高畑充希、寺島しのぶ、森七菜の3人が選ばれた。
授賞式は、3月13日にグランドプリンスホテル新高輪 国際館パミールで開催。司会は羽鳥慎一アナウンサー、河合優実が務める。
【写真】『ファーストキス』でも助演男優賞を受賞した松村北斗
優秀主演男優賞は、妻夫木聡『宝島』、長塚京三『敵』、松村北斗『秒速5センチメートル』、山田裕貴『爆弾』、吉沢亮『国宝』が選ばれた。松村は『ファーストキス 1ST KISS』で優秀助演男優賞にも選ばれた。
このほか『国宝』が各賞を席巻。優秀作品賞、優秀監督賞、優秀脚本賞をはじめ、吉沢の優秀主演男優賞、さらに助演男優賞に田中泯、横浜流星、渡辺謙の3人、優秀助演女優賞に高畑充希、寺島しのぶ、森七菜の3人が選ばれた。
授賞式は、3月13日にグランドプリンスホテル新高輪 国際館パミールで開催。司会は羽鳥慎一アナウンサー、河合優実が務める。