¾®ÅçÎÜÍþ»Ò¡Ö¤Ä¤¤¤ËËÜÆüOPEN¡×¥«¥¦¥ó¥¿¡¼±Û¤·¤Î¡È¥É¥¥É¥¡ÉÀÜµÒ»ÑÈäÏª¡¡¡ÖËþÀÊ¤Î¤´Í½Ìó¡×¤Ë´¶¼Õ
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾®ÅçÎÜÍþ»Ò¡Ê32¡Ë¤¬19Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Å¹Æ¬¤ËÎ©¤Ä»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡º£·î3Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡¢ÀÖºä¤Ë´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¤ªÃã¤ò¼çÌò¤Ë¤·¤¿Å¹ÊÞ¤ò³«Å¹¤¹¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ªÃã¤Î»ö¶È¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¯·è°Õ¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¿´¿È¤È¤â¤Ë¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊø¤·¤Æ¤¤¤¿»þ¡¢Æü¾ïÅª¤Ë°û¤ó¤Ç¤¤¤¿¡Ö¤ªÃã¡×¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¡¢¤³¤ì¤«¤é°ìÀ¸¤«¤±¤Æ¸þ¤¹ç¤¨¤ë»Å»ö¤òÃµ¤¹Ãæ¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È¤ªÃã¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÎ¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤À¤Ã¤¿¤È¤·¡¢¡Ö»ä¤â¤ªÅ¹¤Ë¤¤¤Æ³§¤µ¤ó¤Ë¤ªÃã¤ò¤ªÞ»¤ì¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤â¤·ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤é¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Èµ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö¤Ä¤¤¤Ë¡¢ËÜÆüOPEN¤Ç¤¹¡ª¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢¥«¥¦¥ó¥¿¡¼±Û¤·¤ËÀÜµÒ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö°ÊÁ°¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢ÀÖºä¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤ªÃãÀìÌçÅ¹¡£¤¤¤è¤¤¤èº£Æü¤«¤é1·î31Æü¤Þ¤Ç¤Î13Æü´Ö¡¢³§ÍÍ¤ò¤ª·Þ¤¨¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë´Ö¡¢¤ªÃã¤Î¹á¤ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é ¡Ø¤è¤¦¤ä¤¯¤³¤Î¶õ´Ö¤ò³§¤µ¤ó¤È¶¦Í¤Ç¤¤ë¤ó¤À¡Ù¤È¥É¥¥É¥¤È¥ï¥¯¥ï¥¯¤¬Æþ¤êº®¤¸¤Ã¤¿µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¿ÍÀ¸¤ÎÅ¾µ¡¤Ë»ä¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ªÃã¡£¤½¤Î±ü¿¼¤µ¤È¡¢¥Û¥Ã¤È¤¹¤ë»þ´Ö¤ò¸Þ´¶¤¹¤Ù¤Æ¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢½àÈ÷ËüÃ¼¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤â¡Öº£Æü¤«¤é¤Ç¤¹¡×¤È¹¹¿·¡£¡ÖËþÀÊ¤Î¤´Í½Ìó¤òÄº¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡¡³§ÍÍ¤ÎÂçÀÚ¤Ê¤ª»þ´Ö¤òÍÂ¤«¤ë¤¤¤¤¶ÛÄ¥´¶¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤ªµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£