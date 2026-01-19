Snow Manが、新曲「STARS」を2月2日0時にリリースする。

同情報は、1月18日に京セラドーム大阪にて開催された『Snow Man Dome Tour 2025-2026 ON』最終公演内で発表されたもの。同公演では、YouTubeにて『Snow Man Dome Tour 2025-2026 ON -大阪公演- ちょっとだけ生配信』として生配信も行われた。配信開始とともに同公演のダブルアンコールに登場し、同楽曲をサプライズで初披露。YouTubeの最大同時接続数は59万人を超えた。

同楽曲は、TBS系スポーツ2026のテーマ曲となっており、TBSで中継される『ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック』（2月6日～22日）でも使用される予定だ。渡辺翔太は、本楽曲について「皆さんや選手の方々の背中を押せるような一曲」と語っている。

なお同配信での歌唱映像は、Snow Man公式YouTubeチャンネルにてアーカイブ配信を視聴できる。

（文＝リアルサウンド編集部）