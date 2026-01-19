LINEヤフーは、旅行予約サイト「Yahoo!トラベル（ヤフートラベル）」で、「GoGoセール」を1月19日正午から20日まで開催している。

36時間限定で人気宿泊施設が10％以上割引となるほか、オンラインカード決済限定で10％ポイントアップする。5月1日から5日までのゴールデンウィーク期間は対象外となる。

対象ホテルと2名素泊まりの料金一例は、京王プレッソイン池袋が6,900円から、シタディーンセントラル新宿東京が17,298円から、ニューオータニイン札幌が7,914円から、札幌ビューホテル大通公園が7,770円から、ベリーノホテル一関が6,560円から、リブマックスリゾート草津温泉（朝食付）が18,018円から、富山エクセルホテル東急が9,102円から、ホテルモントレ ル・フレール大阪が10,354円から、ホテル阪急レスパイア大阪が17,600円から、ホテルインターゲート広島が6,468円から、ガーデンテラス福岡 ホテル＆リゾートが21,060円から、ザロイヤルパークホテルアイコニック那覇が11,980円から、那覇ウエスト・インが7,040円からなど。

いずれもポイントを即時利用した場合。支払金額に応じてPayPayポイントが付与され、即時利用ができる。