「ぎゃぁぁ血だぁぁ！！」鈴木福、顔面血だらけの姿に驚きの声。「姿を見るのは辛かった」
俳優の鈴木福さんは1月18日、自身のInstagramを更新。顔面が血だらけの姿を公開し、驚きの声などが寄せられています。
ファンからは「姿を見るのは辛かった」「もうすぐだねー」「ワクワクドキドキ」「絶対観に行きます」などの声が寄せられました。
【写真】顔面血だらけの鈴木福
映画『ヒグマ!!』のオフショット鈴木さんは「映画『ヒグマ!!』公開まであと5日」と、主演を務める映画『ヒグマ!!』を宣伝し、2枚のオフショットを投稿。モノクロの写真ではありますが、鈴木さんの顔面が血だらけになっていることは分かります。映画の内容が気になりますね。
「ホスト役もやってます」14日にも同映画のオフショットを投稿した鈴木さん。「ホスト役もやってます」と、ビビットピンクの髪が印象的なホスト姿を公開すると「福様ーーー！！！」「担当ぴにします」「似合っててびっくり」といった反響が寄せられました。23日から始まる上映を楽しみに待ちたいですね。
