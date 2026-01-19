青森県らしさを感じる「青森県のお土産」ランキング！ 2位「林檎けんぴ」を抑えた1位は？【2026年調査】
昔からの大定番も、最近話題のニューフェイスも、その土地にはワクワクするようなおいしいお土産があります。今回は数ある商品の中から、「これぞ」と思えるような、こだわりたっぷりの逸品に注目。
All About ニュース編集部では、2026年1月9日の期間、全国20〜70代の男女250人を対象に、「都道府県らしさを感じるお土産に関するアンケート」を実施しました。その中から、青森県らしさを感じる「青森県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「青森県の特産品ともいえるリンゴを使用したお菓子です。サクサクとした食感が楽しめますし、甘さ控えめで健康志向の人にも喜ばれると思います」（60代男性／神奈川県）、「青森といえばもうこれ。いつももらうけどおいしい」（30代女性／愛知県）、「けんぴを芋ではなくリンゴにするあたりが青森らしさ、リンゴならどこにも負けない自信を感じたので」（50代女性／福島県）といった声が集まりました。
回答者からは「青森の友人からよくいただくお土産なので、青森といったらこのお土産のイメージが強い」（30代女性／沖縄県）、「青森といえばりんご、リンゴと言えばラグノオのパティシエのりんごスティックと連想ゲームのように思い浮かんだためです。柔らかな歯触りのパイ生地に包まれたりんごフィリングが甘くて美味しく、青森に行くと必ず買っています」（30代女性／秋田県）、「青森といえばりんごというイメージがそのまま伝わるお菓子。りんごの風味がしっかり感じられ、県の特産を活かしている点が青森らしいと感じる」（30代女性／秋田県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
