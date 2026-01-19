元財務省職員で国際弁護士の資格を持つ信州大の山口真由特任教授が19日、TBS系「ゴゴスマ〜GOGO！Smile！〜」（月〜金曜後1・55）に生出演し、各党が衆院選の公約に掲げる消費減税について私見を語った。

衆院での選挙協力で立憲民主党、公明党が結成した中道改革連合は、食料品の消費税率を恒久的にゼロにすることを公約に盛り込む見通し。一方で、高市政権も時限的に食料品の消費税率ゼロを盛り込むとの報道がある。

山口氏は「各党の言っていることが正直、物価高対策として消費税を減税するのか」と疑問を口に。「立憲民主（中道）とかの考え方ですけど、それだったら、恒久的にというのはちょっとおかしいと思う」と述べた。

また、国民民主については、そのニュアンスに疑問を持った。「景気対策として消費減税をするというのは国民民主党ですけど、よくよく聞いてみると、国民民主党はすぐにやるとは一切言ってない。むしろ今の環境だとやらないと、朝日新聞のインタビューでも言った」。さらに「でも国民の多くはすぐやるんだと誤解している」と、有権者側の勘違いを指摘。玉木氏に直接、質問したところ、「はぐらかされましたけど」と明かしつつ、「うまく利用している」とも話した。その上で「もし国民民主が政権に入るつもりなら、そういう誤解を利用するのは良くない」とした。

有権者の目を引くためか、威勢のいい選挙公約を目論んでいる各党。山口氏は「国民に向けてサービスしているけど、各政党とも本当にこの状況で5兆円、15兆円のことをやるっていうことを、実際にはそれは難しいんだろうと思ってやっているところがあると思う」と分析。「そこをどうマイルドにして、海外投資家とかに誤解のないように伝えるかという言いぶりを非常に難しい」と述べた。