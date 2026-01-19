¸µ¥Æ¥ìÄ«¥¢¥Ê¡¦Àî¾¾¿¿°ìÏ¯»á¡¡Åìµþ£²£³¶è¤«¤é½°±¡ÁªÄ©Àï¡ÖÀ¯¼£¤ÏÊÑ¤ï¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤ÎÀî¾¾¿¿°ìÏ¯¸µÅÔµÄ¤Ï£±£¹Æü¡¢ÅÔÄ£¤Ç²ñ¸«¤·¡¢¼¡´ü½°±¡Áª¤ÇÅìµþ£²£³¶è¡ÊÄ®ÅÄ»Ô¡Ë¤«¤é½ÐÇÏ¤¹¤ë°Õ¸þ¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¸µ¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¢ÅÔµÄ£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å£ò¡¢¼«Ì±ÅÞÅìµþÅÔÏ¢´´»öÄ¹Âå¹Ô¡¢¹ñºÝÀ¯¼£²È¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ê´é¤ò»ý¤ÄÀî¾¾»á¤ÏÅÔµÄ¤ò£³´üÌ³¤á¡¢ºòÇ¯¤ÎÅÔµÄÁª¤Ë½ÐÇÏ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Åìµþ¡¦ËÏÅÄ¶è½Ð¿È¤Ç¡¢Åìµþ£±£´¶è¤«¤é¤Î½ÐÇÏ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Æ±¶è¤Ï¸½¿¦¤Î¾¾Åç¤ß¤É¤ê½°±¡µÄ°÷¤ÎÃÏÈ×¡£µÞ¤¤ç¤Î½°±¡Áª¤Ç¸õÊä¼ÔÄ´À°¤ÎÆñ¹Ò¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ëÃæ¡¢Ìµ½êÂ°¤Ç¤Î½ÐÇÏ¤âÆ¬¤ò¤è¤®¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢Åìµþ£²£³¶è¤«¤é¤Î½ÐÇÏ¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡
¡¡Àî¾¾»á¤Ï¡ÖÀ¯¼£¤ËÉ÷¤ò¿á¤«¤»¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤³¤ÎÆüËÜ¤Î¼º¤ï¤ì¤¿£³£°Ç¯¤ò¼è¤êÌá¤»¤Ê¤¤¡£¹â»ÔÀ¯¸¢¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢ÆüËÜ¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£À¤³¦¤«¤é¤â¹â»ÔÀ¯¸¢¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢º£¤Î¾õ¶·¤ò³§¤µ¤óÊý¤ËÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ÏÈó¾ï¤ËÂç¤¤Ê°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¡£ÆüËÜ¹ñ¤Î¤¿¤á¡¢¹ñ²È¤Î¤¿¤á¤ËÀµ¤·¤¤È½ÃÇ¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï¼«Ì±ÅÞ¸øÇ§¤ÇÀï¤¦¤³¤È¡£¤½¤Î»×¤¤¤ÇÄ®ÅÄ¤ÇÀï¤¦·è°Õ¤ò¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¥×¥í¥ì¥¹ÃÄÂÎ£Ä£Ä£Ô¤Ç¤Ï¥ê¥ó¥°¤Ë¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ºòÇ¯µÞÀÂ¤·¤¿¥Ï¥ë¥¯¡¦¥Û¡¼¥¬¥ó¤µ¤ó¤È¤Ï£³Ç¯Á°¤ËÃÎ¤ê¹ç¤¤¡¢ÅÏÊÆ¡£É¬»¦µ»¡Ö¥¢¥Ã¥¯¥¹¥Ü¥ó¥Ð¡¼¡×¤Î»ÈÍÑµö²Ä¤âÆÀ¤Æ¡¢¥ê¥ó¥°¾å¤ÇÈäÏª¤·¤Æ¤¤¿¡£¡Ö¥×¥í¥ì¥¹¤ÏÆþ¾ì¤·¤Æ¤¤¿»þ¤«¤é¤ß¤ó¤Ê¥ï¥¯¥ï¥¯¥É¥¥É¥¤µ¤»¤ë¡£À¯¼£²È¤ò¿®ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤¿¤Á¤Ë¡Øº£ÅÙ¤ÎÀ¯¼£¤ÏÊÑ¤ï¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¾¡Ù¤È¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤¬Æþ¾ì¤·¤Æ¤¯¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤ÇÁªµó¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
