£Ä£Ê¡¡£Ë£Ï£Ï¡¡²£ÉÍ½ÕÀáº×¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ÇàºÊ¤È¤Î¥Ç¡¼¥ÈÈëÏÃá¡Ö¥ª¥Õ¥³¡¼¥¹¤Î¡Ø½©¤Îµ¤ÇÛ¡Ù¤È¤¤¤¦²Î¤¬¹¥¤¤Ç¡×
¡¡¡Ö£Ô£Ò£Æ¡×¤Î£Ä£Ê¡¡£Ë£Ï£Ï¡Ê£¶£´¡Ë¤È¥°¥ë¥á¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤Ï¤Ã¤·¡¼¡Ê£´£³¡Ë¤È¤¬£±£¹Æü¡¢¿ÀÆàÀî¡¦²£ÉÍ»ÔÌò½ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö²£ÉÍ½ÕÀáº×£²£°£²£¶¡¡¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¡×¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡²£ÉÍ½ÕÀáº×¤Ï²£ÉÍ¤ÎÃÏ°è¡¢³¹¡¢´ë¶È¡¢¹ÔÀ¯¤¬¶¨ÎÏ¤·¤Æ³èÀ²½¤òÌÜ»Ø¤¹¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç£µ²óÌÜ¤Î³«ºÅ¡£º£Ç¯¤Ï£´£°Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¡Ö²£ÉÍÃæ²Ú³¹¤Î½ÕÀá¡×¤È¹ç¤ï¤»¡¢¡Ö£×½ÕÀá¡×¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡¡²£ÉÍ½ÕÀáº×¤Î¹Êó¡Ê£Ë£Ï£ÏÊó¡Ë¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ë£Ä£Ê¡¡£Ë£Ï£Ï¤Ï¡Ö³¹¤´¤È¥Õ¥§¥¹¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¾Ò²ð¡£¡Ö²»³Ú¥Õ¥§¥¹¤È¤«¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥Õ¥§¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢Íè¤¿»þ¤Ë¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¥°¥Ã¤È¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤â¤ÎÀ¸³è¤È¤Ï°ã¤¦»×¤¤¤Ã¤¤ê³Ú¤·¤¤À¤³¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤ËºÅ¤·¤ä¥°¥ë¥á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤Ç¡¢³¹¤´¤È¥Õ¥§¥¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢²£ÉÍ¤Î³¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢£Ë£Ï£Ï¤Ï¡Ö²£ÉÍÃæ²Ú³¹¤Î½ÕÀá¤â£´£°Ç¯Á°¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤â¤Á¤ç¤¦¤É£´£°Ç¯Á°¡¢±ü¤µ¤ó¤È¹Á¤Î¸«¤¨¤ëµÖ¸ø±à¤Ç¥Ç¡¼¥È¤ò¤·¤¿»×¤¤½Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡££²¿Í¤È¤â¥ª¥Õ¥³¡¼¥¹¤Î¡Ø½©¤Îµ¤ÇÛ¡Ù¤È¤¤¤¦²Î¤¬¹¥¤¤Ç¡Ø¹Á¤¬¸«²¼¤í¤»¤ë¤³¤À¤«¤¤¸ø±à¡Ù¤È¤¤¤¦²Î»ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È²û¤«¤·¤½¤¦¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢º£Ç¯¤Ç·ëÀ®£³£³Ç¯ÌÜ¤Î£Ô£Ò£Æ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â²£ÉÍ¤Ïà»×¤¤½Ð¤ÎÃÏá¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö£Ô£Ò£Æ¤¬·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¾ì½ê¤¬¡¢ÀÎ¤¢¤Ã¤¿²£ÉÍ¤Î¥Ù¥¤¥µ¥¤¥É¥¯¥é¥Ö¡£¤¢¤½¤³¤«¤é¾®¼¼Å¯ºÈ¤µ¤ó¤¬¥ì¥¤¥Ö¥æ¥Ë¥Ã¥È¤òºî¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤ó¤Ç¡¢¤½¤³¤¬°ìÈÖºÇ½é¤Î¥¹¥¿¡¼¥ÈÃÏÅÀ¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢²£ÉÍ½ÕÀáº×¤Î¥°¥ë¥áÂç»È¤òÌ³¤á¤ë¤Ï¤Ã¤·¡¼¤Ï¡¢¡Ö¤¼¤Ò¤ªÊ¢¤ò¶õ¤«¤»¤ÆÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡£¤ªÊ¢¤â¿´¤âËþ¤¿¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£