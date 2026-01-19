丸山桂里奈、夫・本並健治氏＆2歳娘用の作り置き料理公開「愛情いっぱい」「目からウロコの組み合わせ」と反響
【モデルプレス＝2026/01/19】元サッカー日本女子代表でタレントの丸山桂里奈が1月18日、自身のInstagramを更新。作り置き料理を公開した。
【写真】42歳元なでしこ「栄養たっぷり」夫＆2歳娘への作り置き料理
丸山は「本並さんへの作り置き、豚とたまねぎのスタミナ炒め」と記し、夫で元サッカー日本代表の本並健治氏のために手作りした料理の写真を投稿。豚肉と玉ねぎに調味料がしっかりと染み込んだ食欲をそそる1品を披露した。
また「ぷくぷくへの作り置き、最近はなめこをカレーに投入」「とろみもグッド」とつづり、なめこや野菜がたっぷりと入った娘への栄養満点の作り置き料理も載せていた。
この投稿は「真似してみたい」「どっちも美味しそう」「愛情いっぱい」「カレーになめこは目からウロコの組み合わせ」「栄養たっぷり」と反響を呼んでいる。
丸山は、2020年9月に本並氏と結婚。2023年2月に第1子となる女児が誕生したことを発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】42歳元なでしこ「栄養たっぷり」夫＆2歳娘への作り置き料理
◆丸山桂里奈、夫・本並健治氏＆娘への作り置き料理披露
丸山は「本並さんへの作り置き、豚とたまねぎのスタミナ炒め」と記し、夫で元サッカー日本代表の本並健治氏のために手作りした料理の写真を投稿。豚肉と玉ねぎに調味料がしっかりと染み込んだ食欲をそそる1品を披露した。
◆丸山桂里奈の投稿に「どっちも美味しそう」と反響
この投稿は「真似してみたい」「どっちも美味しそう」「愛情いっぱい」「カレーになめこは目からウロコの組み合わせ」「栄養たっぷり」と反響を呼んでいる。
丸山は、2020年9月に本並氏と結婚。2023年2月に第1子となる女児が誕生したことを発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】