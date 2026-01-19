「第49回日本アカデミー賞」優秀賞＆新人俳優賞発表 吉沢亮・松村北斗・長澤まさみほか【受賞者・作品一覧】
【モデルプレス＝2026/01/19】「第49回日本アカデミー賞」の授賞式に先立ち、優秀賞および新人俳優賞などの受賞者・作品が発表された。
その年の日本映画界を締めくくる映画賞である日本アカデミー賞が今年も開催。2025年1月1日〜2025年12月31日までに公開され選考基準を満たした作品（日本映画168作品、外国映画179作品）に対し、日本アカデミー賞協会会員4,152人（2025年12月時点）による投票が行われた。
また、本年度の授賞式は3月13日にグランドプリンスホテル新高輪国際館パミールにて開催され、羽鳥慎一（第43回授賞式より連続7回目）と河合優実（「あんのこと」で第48回最優秀主演女優賞受賞※初）が司会を務める。
以下、「第49回日本アカデミー賞」主な受賞者・作品一覧（50音順、アルファベット順）。
【優秀作品賞】
国宝
宝島
爆弾
ファーストキス 1ST KISS
TOKYOタクシー
【優秀アニメーション作品賞】
劇場版「鬼滅の刃」無限城編第一章 猗窩座再来
劇場版『チェンソーマン レゼ篇』
ひゃくえむ。
ペリリュー −楽園のゲルニカ−
劇場版『名探偵コナン 隻眼の残像』
【優秀監督賞】
内田英治（ナイトフラワー）
大友啓史（宝島）
塚原あゆ子（ファーストキス 1ST KISS）
永井聡（爆弾）
李相日（国宝）
【優秀脚本賞】
内田英治（ナイトフラワー）
奥寺佐渡子（国宝）
福田果歩（366日）
山浦雅大／八津弘幸（爆弾）
山田洋次／朝原雄三（TOKYOタクシー）
【優秀主演男優賞】
妻夫木聡（宝島）
長塚京三（敵）
松村北斗（秒速5センチメートル）
山田裕貴（爆弾）
吉沢亮（国宝）
【優秀主演女優賞】
北川景子（ナイトフラワー）
長澤まさみ（ドールハウス）
倍賞千恵子（TOKYOタクシー）
広瀬すず（遠い山なみの光）
松たか子（ファーストキス 1ST KISS）
【優秀助演男優賞】
佐藤二朗（爆弾）
田中泯（国宝）
松村北斗（ファーストキス 1ST KISS）
横浜流星（国宝）
渡辺謙（国宝）
【優秀助演女優賞】
蒼井優（TOKYOタクシー）
高畑充希（国宝）
寺島しのぶ（国宝）
森田望智（ナイトフラワー）
森七菜（国宝）
【優秀撮影賞】
今村圭佑（秒速5センチメートル）
近藤哲也（爆弾）
相馬大輔（宝島）
ソフィアン・エル・ファニ（国宝）
近森眞史（TOKYOタクシー）
【優秀照明賞】
上野甲子朗（秒速5センチメートル）
溝口知（爆弾）
永田ひでのり（宝島）
中村裕樹（国宝）
土山正人（TOKYOタクシー）
【優秀音楽賞】
岩崎太整（TOKYOタクシー）
佐藤直紀（宝島）
原摩利彦（国宝）
日向萌（366日）
Yaffle（爆弾）
【優秀美術賞】
杉本亮／岡田拓也（爆弾）
種田陽平／下山奈緒（国宝）
西村貴志（TOKYOタクシー）
花谷秀文（宝島）
松崎宙人（※「崎」は正式には「たつさき」）（室町無頼）
【優秀録音賞】
石貝洋（爆弾）
白取貢（国宝）
田辺正晴（366日）
長村翔太（TOKYOタクシー）
湯脇房雄（宝島）
【優秀編集賞】
今井剛（国宝）
杉本博史（TOKYOタクシー）
瀬谷さくら（８番出口）
西尾光男（ファーストキス 1ST KISS）
二宮卓（爆弾）
【優秀外国作品賞】
教皇選挙
トワイライト・ウォリアーズ 決戦！九龍城砦
ミッション：インポッシブル／ファイナル・レコニング
ワン・バトル・アフター・アナザー
F1（R）／エフワン
【新人俳優賞】
河内大和（８番出口）
白山乃愛（秒速5センチメートル）
中島瑠菜（TOKYOタクシー）
坂東龍汰（爆弾）
松谷鷹也（栄光のバックホーム）
見上愛（国宝）
森田望智（ナイトフラワー）
【協会特別賞】
小川久美子【衣裳デザイナー】
黒澤和子【衣裳デザイナー】
新藤次郎【プロデューサー】
西田忠光【組付大道具】
【会長功労賞】
小川眞由美【俳優】
佐久間良子【俳優】
杉井ギサブロー【アニメーション監督】
田中陽造【脚本】
毛利清二【刺青絵師】
【会長特別賞】
いしだあゆみ【俳優】3月11日没 享年76
仲代達矢【俳優】11月8日没 享年92
原田眞人【監督・脚本】12月8日没 享年76
大谷信義【松竹名誉会長】12月10日没 享年80
〜特別追悼〜
2025年に逝去された会長功労賞受賞者
上田正治【撮影】1月16日没 享年87
篠田正浩【監督】3月25日没 享年94
吉行和子【俳優】9月2日没 享年90
池広一夫【監督】10月15日没 享年95
25年は大きな話題となった作品がたくさんありました。その1年間の集大成がこの日本アカデミー賞だと思います。映画関係者が選ぶからこそより価値があり、優秀賞を受賞された出演者、スタッフの皆さんの壇上での笑顔が毎年印象に残っています。今年はどんな笑顔が見られるのか、どんな楽しいお話が聞けるのか、そして最優秀賞はどうなるのかとても楽しみです。素敵な祭典になるように、微力ながらサポートさせていただきます。
昨年初めて会場を訪れ、その非現実的なまでの輝かしさと、映画という場で営まれてきた諸先輩方の連帯が心に大きく残りました。今年の受賞者の皆さま、映画関係者の皆さま、式を楽しみにご覧くださる映画ファンの皆さまにとって、きっと良い日となりますよう、自分にできることを精一杯やりたいと思います！よろしくお願いいたします！
