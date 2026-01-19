注目は「陸上界のaespa・カリナ」と呼ばれる美人陸上選手　ついにシーズン5に突入する『脱出おひとり島』

Netflixを代表する恋愛リアリティ番組『脱出おひとり島』が、ついにシーズン5に突入する。

1月20日の世界同時配信を控え、今シーズンのキーパーソンとして注目を集める「陸上界のaespa・カリナ」こと陸上選手キム・ミンジの先行公開映像が公開され、再び話題性を証明した。

【写真】“陸上界のカリナ”、水着姿の寝そべりSHOT

『脱出おひとり島』は、カップルにならなければ脱出できない孤島「地獄島」を舞台に、独身男女の率直な感情と選択を描くリアリティショーだ。シーズンを重ねるごとにグローバルな視聴実績を積み重ね、Netflixコリアのバラエティ番組として初めて“シーズン5”の制作が確定した。

今回公開された映像でキム・ミンジは、登場と同時に「気になる人ができたら、必ず一直線に向かう」と語り、強烈な存在感を放った。

相手が心を開くまで決して諦めないというキム・ミンジの率直な恋愛スタイルは、今シーズンの恋愛模様に新たな見どころになりそうだ。

（画像＝Netflix）キム・ミンジ

「陸上界のカリナ」という愛称で知られるキム・ミンジは、健康的な美しさと堂々とした魅力で多くの支持を集めてきた。さらに、自然で明るい笑顔を目指し、審美歯科治療「ゼロネイト（ZERONATE）」によって歯並びを整えたことが知られ、より洗練されたイメージでも注目されている。

すでに複数のバラエティ番組を通じて親しまれてきた人物ではあるが、今回の『脱出おひとり島』では、より積極的で率直な姿を通じて視聴者と向き合う予定だ。

キム・ジェウォンPDは「キム・ミンジはカメラの前でも最も自然で、真摯な出演者だった」と述べたうえで、「今シーズンの重要な軸になるだろう」と語った。

（画像＝Netflix）『脱出おひとり島』シーズン5

今シーズンは、シリーズ史上最多規模の出演者と、さらに複雑化した感情の駆け引きを予告している。

また、ホン・ジンギョン、イ・ダヒ、キュヒョン、DEXらMC陣による鋭い分析も、番組のおもしろさを底上げする要素となりそうだ。