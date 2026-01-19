戸次重幸「大河ドラマ出たことないんだよな、1回も」どんな役でも出たい
俳優の戸次重幸（52歳）が、1月18日に放送されたラジオ番組「TOPPAN INNOVATION WORLD ERA」（J-WAVE）に出演。大河ドラマに1回も出演したことがないのでどんな役でも出たいと話し、のんから「絶対出られます！」と言われた。
連続ドラマ「こちら予備自衛英雄補？！」（中京テレビ・日本テレビ系）でのんと共演している戸次重幸が、宣伝を兼ねて番組のゲストとして登場。戸次は俳優として監督の想像以上の演技をしないとダメという持論を持っていると話し、「1番最初のお客さんは監督だと思ってるんですよ。で、2番目に視聴者。なぜかというと、その作品について1番わかっているのは監督なんですよね、やっぱり。この人を満足いくものを提供できてなんぼじゃ、というのがプライド」と語る。
また、今後挑戦してみたい役や表現について聞かれた戸次が「私ね、大河ドラマに出たことないんですよ。意外でしょ？ 私も意外なのよ。大河出たことないんだよな、1回も。大河だけ出たことないんで、どんな役でもいいから大河に出たいっていうのはありますね」と話すと、のんは「絶対出られます！ 勝手に言ってます」と断言。戸次は「ありがとうございます。信じて、芸能活動がんばっていきます」と語った。
連続ドラマ「こちら予備自衛英雄補？！」（中京テレビ・日本テレビ系）でのんと共演している戸次重幸が、宣伝を兼ねて番組のゲストとして登場。戸次は俳優として監督の想像以上の演技をしないとダメという持論を持っていると話し、「1番最初のお客さんは監督だと思ってるんですよ。で、2番目に視聴者。なぜかというと、その作品について1番わかっているのは監督なんですよね、やっぱり。この人を満足いくものを提供できてなんぼじゃ、というのがプライド」と語る。