【2490円→990円】“石垣牛リブロース”の焼きしゃぶが安い！　人気居酒屋が冬季限定企画

沖縄県・石垣島の居酒屋「てっぺん」「こてっぺん」「どてっぺん」の3店舗は、2026年1月18日（日）から冬季限定企画を開催中だ。

【画像】こんなの旨いに決まってる！「石垣牛リブロース」の食べ方はこちら

企画では、通常価格2,490円の特選石垣牛リブロースの焼きしゃぶを60％オフの「990円」で提供するほか、通常価格550円のオリオンビールを29％オフの390円で販売する。

石垣島の飲食業界では、観光客が落ち着く1〜2月が年間で最も厳しい時期といわれ、多くの店舗が赤字を抱える課題がある。そうした中、「てっぺん」「こてっぺん」「どてっぺん」は、値上げや縮小ではなく、「人が集まる理由をつくること」を選択。高級食材として知られる石垣牛を、あえて手の届く価格で提供する逆転の発想から今回の企画が生まれた。

〈キャンペーン概要〉

・企画名

石垣島冬旅 ありがとうフェア

・商品名[1]

特選石垣牛リブロースの焼きしゃぶ（2490円→990円（税抜）60％オフ）

・商品名[2]

オリオンビール（550円→390円（税抜）29％オフ）

・期間

2026年1月18日〜2月28日

・条件

特になし。テイクアウト不可

・対象

地元客・観光客ともに同条件

【店舗コメント】

「1〜2月はどうしても我慢の時期になりがちです。でも、店を閉めるのではなく、人が集まる理由をつくりたかった。石垣牛の価値を下げるのではなく、“出会うきっかけ”として提供したいと考えました。」（統括店長 成田）

〈開催店舗情報〉

【1】

・店舗名

石垣牛と海鮮の店 てっぺん

・住所

沖縄県石垣市字石垣15ｰ4 ワコーレKAMIJI 1階

・電話

0980ｰ88ｰ8581

・営業時間

15:00〜23:00

・定休日

無し

【2】

・店舗名

石垣牛と海鮮の店 こてっぺん

・住所

沖縄県石垣市美崎町2ｰ7

・電話

0980ｰ87ｰ0257

・営業時間

16:00〜24:00

・定休日

無し

【3】

・店舗名

海鮮館 どてっぺん

・住所

沖縄県石垣市八島町2ｰ4

・電話

0980ｰ84ｰ2121

・営業時間

17:00〜24:00 祝祭日のみ：15時〜23時

・定休日

無し