JAEJOONG¡Ê¥¸¥§¥¸¥å¥ó¡Ë¼ç±é¥Û¥é¡¼¡Ø¿À¼Ò¡¡°­Ëâ¤Î¤µ¤µ¤ä¤­¡Ù¡¡¾ìÌÌ¼Ì¿¿¡õ¥à¥Ó¥Á¥±¥«¡¼¥ÉÂè2ÃÆÆÃÅµ¤¬²ò¶Ø

JAEJOONG¡Ê¥¸¥§¥¸¥å¥ó¡Ë¼ç±é¥Û¥é¡¼¡Ø¿À¼Ò¡¡°Ëâ¤Î¤µ¤µ¤ä¤¡Ù¤è¤ê¡¢¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤È¥à¥Ó¥Á¥±¥«¡¼¥ÉÂè2ÃÆÆÃÅµ¤¬²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ËÜºî¤Ï¿À¸Í¤ÎÇÑ¿À¼Ò¤ÇÂç³ØÀ¸¤¿¤Á¤¬¼¡¡¹¤È¡È¿À±£¤·¡É¤Î¤è¤¦¤Ë¼ºí©¤¹¤ë»ö·ï¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢´Ú¹ñ¤«¤é¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿µ§Åø»Õ¡Ê¥à¡¼¥À¥ó¡Ë¥ß¥ç¥ó¥¸¥ó¤¬Ä´ºº¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¡¢¡È°¤·¤Â¸ºß¡É¤ÎÀµÂÎ¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¥·¥ã¡¼¥Þ¥Ë¥º¥à¡¦¥Û¥é¡¼¡£
JAEJOONG¤¬À¸¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¤Ëµ§Åø»Õ¤È¤Ê¤ë½ÉÌ¿¤òÉé¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¾Ã¤¨¤Ê¤¤²áµî¤Î±Æ¤Ë¼ü¤ï¤ì¤ë¼ç¿Í¸ø¥ß¥ç¥ó¥¸¥ó¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¥á¥¬¥Û¥ó¤ò¼è¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ø658km¡¢ÍÛ»Ò¤ÎÎ¹¡Ù¡Ø#¥Þ¥ó¥Û¡¼¥ë¡Ù¤Ê¤É¤ò¼ê¤¬¤±¤¿·§ÀÚÏÂ²Å´ÆÆÄ¡£ËÜºî¤ÏÂè28²óÉÙÀî¹ñºÝ¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯±Ç²èº×¡Ö¥Þ¥Ã¥É¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡×ÉôÌç¤Ë¤â½ÐÉÊ¤µ¤ì¡¢¥ª¡¼¥ë¿À¸Í¥í¥±¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤âÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¶¦±é¤Ë¤Ï¥³¥óŽ¥¥½¥ó¥Ï¡¢¥³Ž¥¥æ¥ó¥¸¥å¥ó¡¢ÌÚÌî²Ö¤é¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¡¢ºîÉÊÀ¤³¦¤Ë³Î¤«¤Ê¸ü¤ß¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£´Ú¹ñ¤Î¥·¥ã¡¼¥Þ¥Ë¥º¥àÅª»ëÅÀ¤È¡¢ÆüËÜ¤ÎÉ÷ÅÚ¤ÈÊ¸²½¤¬¸òº¹¤¹¤ë¡¢¿·´¶³Ð¤Î¥Û¥é¡¼¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£
º£²ó²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÇÑ¿À¼Ò¤Ç¹úÁ³¤È»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿¥æ¥ß¡Ê±é¥³¥ó¡¦¥½¥ó¥Ï¡Ë¤ÎËå¥Ò¥¸¥ç¥ó¤ä³ØÀ¸¤¿¤Á¤Î¹ÔÊý¤ò¡¢¥·¥ã¡¼¥Þ¥ó¤ÎÎÏ¤ò»È¤Ã¤ÆÄ´ºº¤¹¤ëµ§Åø»Õ¡¦¥ß¥ç¥ó¥¸¥ó¤òÃæ¿´¤Ë¡¢µ§¤ê¤äµ·¼°¡¢°ÛÊÑ¤Îµ¤ÇÛ¤òÂª¤¨¤¿¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤À¡£É¬»à¤ÊÉ½¾ð¤Çµ§¤ê¤òÊû¤²¤ëËÒ»Õ¡¦¥Ï¥ó¥¸¥å¡Ê±é¥³¡¦¥æ¥ó¥¸¥å¥ó¡Ë¤ä¡¢¥æ¥ß¤ä³ØÀ¸¤¿¤Á¤ò¸«¼é¤ëÂç²È¡¦º´Æ£¡Ê±é¡¦ÌÚÌî²Ö¡Ë¤Î»Ñ¤Ë²Ã¤¨¡¢ÇÑ¿À¼Ò¤Ø¤È¸þ¤«¤¦³ØÀ¸¤¿¤Á¡¢¿À¶ñ¤Ë°î¤ì¤¿Éô²°¡¢²Ò¡¹¤·¤¤µ·¼°¤¬¼¹¤ê¹Ô¤ï¤ì¤ë½Ö´Ö¤Ê¤É¡¢¡È¿À±£¤·¡É»ö·ï¤Î¿¿Áê¤Î¹ÔÊý¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÉÔ²º¤Ê¥«¥Ã¥È8ÅÀ¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
·§ÀÚ´ÆÆÄ¤Ï¡ÖËÜÅö¤ËÁ´¤Æ¤¬¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤À¤Ã¤¿¡×¤È¡¢ËÜºî¤ÎÊª¸ì¤È¡¢³°ÍèÊ¸²½¤äÂ¿ÍÍ¤Ê½¡¶µ¤¬Î®Æþ¤·¤Æ¤¤¿¹ÁÄ®¡¦¿À¸Í¤È¤¤¤¦¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¿ÆÏÂÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¿À¸Í¤Ç¤Î¥ª¡¼¥ë¥í¥±¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¿®¶Ä¤ä°ÛÊ¸²½¤¬¸òºø¤¹¤ëÅÚÃÏ¤Î¶õµ¤´¶¤¬ºîÉÊÀ¤³¦¤È¿¼¤¯·ë¤Ó¤Ä¤¡¢ËÜºî¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î°Û¼Á¤Ê¾ð½ï¤ÈÄ¥¤êµÍ¤á¤¿Ç®ÎÌ¤ò¡¢¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤«¤é¤â´¶¤¸¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥à¥Ó¥Á¥±¥«¡¼¥ÉÂè2ÃÆÆÃÅµ¡Ö¥«¥ì¥ó¥À¡¼¥«¡¼¥É2026¡×¤¬1·î23Æü¤è¤êÈ¯Çä·èÄê¡£É½ÌÌ¤ÏJAEJOONGËÜ¿Í¤«¤éÄó¶¡¤µ¤ì¤¿¡¢ËÜºî»£±ÆÃæ¤ÎÎ¢Â¦¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¥á¥¤¥¥ó¥°¼Ì¿¿¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¡¢Î¢ÌÌ¤Ï2026Ç¯¤Î¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤Ç¤¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤ÊB6¥µ¥¤¥º¤Î¥«¡¼¥É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ø¿À¼Ò¡¡°Ëâ¤Î¤µ¤µ¤ä¤¡Ù¥Ï¡¢2026Ç¯2·î6Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¡¢¿·½É¥Ð¥ë¥È9¤Û¤«Á´¹ñ¸ø³«¡£
