

2023年の障害者野球世界大会 中心は2大会連続MVPの早嶋健太さん（2023年 名古屋市）

日本身体障害者野球連盟は、11月に身体障害者野球の世界大会を福岡県で開催することと、日本代表選手を発表しました。

「もう一つのWBC」とも呼ばれるこの大会は、2026年で6回目の開催。日本代表は前回（2023年）と前々回（2018年）で世界一に輝いていて、今大会は3連覇を目指します。

出場は前回と同じく、日本、韓国、チャイニーズ・タイペイ、アメリカ、プエルトリコの5つの国と地域です。

日本代表には18人の選手が選ばれました。

岡山桃太郎からは、過去2大会連続で世界大会MVPに輝いている早嶋健太さんと、前回大会で副主将を務めた槙原淳幹さんが選ばれました。槙原さんは今回、日本代表の主将を務めます。

香川チャレンジャーズからは、チームの代表で元広島東洋カープの選手でもある山中達也さんと、捕手の平川亘紀さんが選ばれました。

世界大会は2026年11月21日・22日に福岡県北九州市で開催されます。

【各選手のコメント】

岡山桃太郎・早嶋健太さん（3大会連続の選出）

「3度も日本代表に選出していただき、大変光栄に思います。北九州の地で、思いきり腕を振ってきます」

岡山桃太郎・槙原淳幹さん（2大会連続の選出）

「自分の野球人生に関わってくださった全ての方々への感謝を胸に、日本代表キャプテンとして、最高のチームを作りたい。スポーツを通じて熱く本気で戦うことで、多くの方に元気と希望を届け、必ず世界一を勝ち取りたい」

香川チャレンジャーズ・山中達也さん（初選出）

「日本代表に選出していただき大変光栄に思います。僕の野球人生の中で、日の丸を背負ってプレーするのは初めての経験ですが、香川チャレンジャーズ全員の想いを胸に、世界一を目指して精一杯頑張ります」

香川チャレンジャーズ・平川亘紀さん（初選出）

「代表選手としての自覚を持って、日本が3連覇できるよう自分らしさを出して全力で頑張ります」