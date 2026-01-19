俳優の岡田准一さんが自身の公式Xを更新し、ポルトガル・リスボンで開催中の欧州最大の柔術大会「IBJJFヨーロピアン2026」に出場し、初戦で敗退したことを報告しました。



【写真を見る】【 岡田准一 】 欧州最大のブラジリアン柔術大会で初戦敗退 「世界のレジェンド先生と戦えて光栄で嬉しかったです」



岡田さんは「ヨーロピアン初戦で敗退しました、、、世界のレジェンド先生と戦えて光栄で嬉しかったです」と投稿。「ワンミスも許さない黒帯の世界、ヒリヒリ楽しかったです。いい時間でした」と、最高峰の舞台での戦いを振り返り、前向きな感想を述べています。







また、「応援してくださった方々ありがとうございました！怪我なく終わりました！」とファンへの感謝の言葉とともに、無事に大会を終えたことも報告しています。







この投稿に「お疲れ様です！ナイスファイトでした！」「怪我が無いのが一番です!!

初戦敗退だとしてもめっちゃ凄いと思います！」「岡田くんの挑戦する姿素敵です」「凄い選手といい勝負だったと、色んな方が言ってはりました」などの声が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】