²ÃÆ£¹À¼¡¡Öº£Ç¯¡¢¼Â¤Ï¡Ä¡×Àµ·î¤Ë¡Ö¤É¤³¤Ë¤â¹Ô¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×ÍýÍ³¤ò¹ðÇò
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¶Ë³Ú¤È¤ó¤Ü¡×¤Î²ÃÆ£¹À¼¡¡Ê56¡Ë¤¬¡¢17Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤ÎMBS¥é¥¸¥ª¡Ö¥¢¥Ã¥Ñ¥ì¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¡¼¤¹¡ª¡ÁÅÚÍËÆü¤Ç¤¹¡Á¡×¡ÊÅÚÍË¿¼Ìë0¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Àµ·î¤ËÎ¹¹Ô¤Ê¤É¤Ë½Ð¤«¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡Ö¶½Ê³¤·¤¿ÏÃ¡×¤¬¥È¡¼¥¯¥Æ¡¼¥Þ¤È¤Ê¤ê¡¢ÁêÊý¡¦»³ËÜ·½°í¤ËÂè2»Ò¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢²ÃÆ£¤Ï¡Ö»³ËÜ¤µ¤ó¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤ë¶½Ê³¤Ç¤·¤ç¡©²¶¤Ï1·î¤ÎÆ¬¤ËÄ¹ÃË¤¬Î±³Ø¹Ô¤Ã¤¿¤Î¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¡×¤ÈÄ¹ÃË¤¬ÊÆ¹ñÎ±³Ø¤ËÎ¹Î©¤Ã¤¿¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡Ä¹ÃË¤ÎÎ±³ØÄ¾Á°¤È¤¢¤ê¡¢¡Ö¤À¤«¤é¡¢¤É¤³¤â¹Ô¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤è¡£º£Ç¯¡¢¼Â¤Ï¡×¤ÈÀµ·î¤ÏÎ¹¹Ô¤Ê¤É¤Ë½Ð¤«¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Ä¹ÃË¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤·¤Ð¤é¤¯¹Ô¤¯¡£¸þ¤³¤¦¤Î³Ø¹»Æþ¤Ã¤Æ¡¢²¿Ç¯¤«¡£Â´¶È¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤ÈÄ¹´üÎ±³Ø¤Ë¤Ê¤ë¤½¤¦¤Ç¡Ö¶õ¹Á¤Þ¤ÇÁ÷¤ê¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¶½Ê³¤·¤¿¤Í¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£¤¿¤À¡¢¶¦±é¼Ô¤Î¤µ¤é¤ÐÀÄ½Õ¤Î¸÷¡¦¿¹ÅÄÅ¯Ìð¤«¤é¤Ï¡Ö¶½Ê³¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£ÉÔ°Â¤ÎÊý¤¬¤Ç¤«¤¤¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â²ÃÆ£¤Ï¡Ö¶õ¹Á¤Î¥²¡¼¥È¤Ç¡ÊÄ¹ÃË¤¬¡Ë¡Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ï¡Ù¤Ã¤Æ¡£¡Ø´èÄ¥¤ì¤è¡Ù¤Ã¤Æ°®¼ê¤·¤Æ¡Ø¤·¤ó¤É¤«¤Ã¤¿¤é¡£¤¤¤Ä¤Ç¤âµ¢¤Ã¤ÆÍè¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¡£ÇØÃæ¤ò¸«¤¿»þ¤Ï¶½Ê³¤·¤¿¤Í¡£²£¤Ç¡ÊºÊ¤Î¡Ë¹á¿¥¤¬¹æµã¤·¤Æ¤µ¡×¤ÈÂ³¤±¤ë¤È¡¢¿¹ÅÄ¤¬¡ÖÀÚ¤Ê¤µ¤È¤«¡¢¤½¤Ã¤Á¤ä¤ó¡×¤ÈºÆ¤Ó¡¢¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤Æ¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£