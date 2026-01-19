２０２５年も日本の音楽シーンの中心に立ち続けたＭｒｓ． ＧＲＥＥＮ ＡＰＰＬＥ（ミセス）。

彼らの昨年の集大成といえるドームツアー「“ＢＡＢＥＬ ｎｏ ＴＯＨ”」を見た。

高らかな音楽と共に、オープニングで大森元貴（ボーカル、ギター）、若井滉斗（ギター）、藤澤涼架（キーボード）がステージに現れ、「Ｌｏｖｅ ｍｅ，Ｌｏｖｅ ｙｏｕ」でスタートすると、華やかなミセスの世界に引き込まれた。

神話の世界をモチーフにしたストーリー性を持たせたライブ。大規模なドーム公演で、会場の端まで物語の内容が伝わるだろうかと心配になったが、１００人を超えるキャストが街の人々として振る舞うことで、世界観の醸成に一役買っていた。

中盤からは、高さ２０メートルにもなる巨大なステージ「バベルの塔」＝写真＝に乗って大森が歌うという壮大なパフォーマンスも。照明が消えたかと思いきや、いつのまにか塔が移動していてより迫力が増す。３人の距離がかなり遠いにもかかわらず、一切その難しさを感じさせなかったのは、それぞれの技術と連携の綿密さがなせるわざだろう。

「ライラック」などのここ１〜２年のヒット曲だけでなく、数年前の曲もストーリーに沿った形で織りまぜていく。「ゼンマイ」「Ｓｏｕｐ」などからも、ままならない人生の中にどこか優しさや光を見いだそうとするのがミセスの音楽の魅力だと感じた。

一転して「絶世生物」や「Ｌｏｎｅｌｉｎｅｓｓ」では、人間の弱い部分が浮き彫りになるような叫びを発しながらも、人間を愛そうとする思いが伝わってきた。だからこそ満員のステージに立っても重圧を受け止められるのだろう。

終盤は「ダーリン」や「ＧＯＯＤ ＤＡＹ」をたたみかけ、クライマックスへ向かっていく。観客が一体化して歌うシンガロングを通じ、会場が多幸感に包まれているのが感じられた。

最後の「天国」が終わり、メンバーがスモークに包まれて舞台奥に消えていく幻想的な光景は、ひとつの物語の終わりを感じさせた。バンドの次なる未来は描けているのだろう。今年から「フェーズ３」とした意味合いをどう表現するのか、今年も目が離せない。（宍戸将樹）

――１２月２０日、東京ドーム。