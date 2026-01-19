社会が大きく変化し続ける昨今、新成人のみなさんはどのような結婚観を持っているのでしょうか。結婚相手紹介サービスを提供する株式会社オーネット（東京都中央区）が実施した「新成人の恋愛・結婚」に関する調査によると、「結婚をしたら子どもが欲しい」と回答した割合が7割弱を占め、過去10年間で最も高い水準であることがわかりました。



調査は、2026年に成人式を迎える2005年4月2日〜2006年4月1日生まれの男女274人 （男性157人、女性117人）を対象として、2025年11月にインターネットで実施されました。



調査の結果、全体の75.6％が「結婚したい」（いずれは結婚したい52.6％、早く結婚したい23.0％）と回答。男女別では、男性が75.1％（同49.0%、26.1％）、女性は76.1％（同57.3%、18.8%）となりました。



一方、「結婚するつもりはない」は15.0%（男性16.6%、女性12.8%）、「できれば結婚したくない（が、いずれはするだろう）」は9.5%（男性8.3%、女性11.1%）でした。



「結婚したい」と答えた割合を経年でみると、2015年に76.5%に低下したあと、2017年から2020年は若干回復し80％前後で推移。そして2021年のコロナ禍の外出制限に伴う一時的な下落を経て、70%後半で推移している状況となっています。



続けて、「結婚したい」と答えた男女にその理由を尋ねたところ、「好きな人と一緒にいたい」（全体52.7％、男性57.6%、女性46.1%）が最も多く、次いで「家族がいると幸せだと思う」（同43.5%、39.8%、48.3%）、「子どもが欲しい」（同32.4%、34.7%、29.2%）が続きました。



また、「結婚したい年齢」としては、「25歳」（全体17.9%、男性18.6%、女性16.9%）、「28歳」（同13.5%、11.0%、16.9%）、「26歳」（同9.7%、10.2%、9.0%）といった意見が上位に挙げられたものの、最も多かったのは「わからない／特にない」（同15.9%、14.4%、18.0%）でした。



次に、「結婚したら子どもが欲しいですか」と尋ねたところ、全体の67.7%が「欲しい」（男性74.2%、女性58.4%）と回答。一方、「欲しくない」（同11.7%、15.7%）は13.4%、「わからない」（同14.1%、25.8%）は18.9%となっています。



「子どもが欲しい」と答えた割合のここ数年の状況としては、2024年に一時的に58.9%と初めて50％台にまで低下したものの、2025年に64.7%に回復、本調査では67.7%という結果となり、過去10年の調査において一番高い回答割合となりました。



最後に、「結婚相手に求める条件」を教えてもらったところ、「価値観が合うこと」（全体72.9%、男性72.0%、女性74.2%）が最も多く、次いで「趣味が合うこと」（同35.3%、39.0％、30.3％）、「顔や身長などルックス」（同35.3％、32.2％、39.3％）、「年収」（同23.2%、19.5%、28.1%）が続き、「趣味」では男性のほうが高く、「ルックス」と「年収」では女性のほうが高くなりました。



【出典】

▽結婚相手紹介サービス「オーネット」調査