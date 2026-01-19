女優の鈴木砂羽さん（53）が18日までにインスタグラムを更新し、近影を披露しました。おしゃれなノースリーブファッションで優雅なひと時を過ごす鈴木さんのオフショットが話題です。



【写真】シンガポール滞在を楽しむ鈴木砂羽さん

鈴木さんは、「シンガポールって初めて行きました しかも日本のお正月時期に海外出るのなんて何年ぶりでしょうか」とコメントし、正月期間にシンガポールに訪れていたことを報告。「マーライオン生で初めて見たし、ホテルアフターヌーンティーなんて久しぶりだし、ワタシUSJ行ったことなかったからシンガポールでデビューしたし、マリーナベイ・サンズの向かい側のホテルのバーでシンガポールスリング飲んだし笑憧れの椰子の実ドリンクはOSワンのような味でしたyo!!!!!」と初めてのシンガポールに大満足の様子で旅を振り返っていました。



あわせてアップされた写真では、可愛らしい英国菓子を前にティーカップを傾ける姿やマーライオンになりきる姿、ヤシの実ドリンクを楽しむ姿など、旅を満喫する鈴木さんがうかがえる見られます。



SNS上では、「可愛い笑顔ですね」「砂羽さんの、このひとつひとつの表情が大好きです」「若返っている？ 楽しそう、美味しそう」「さわさん美しい」「次は連れてって！サワライオン」「砂羽さんのプライベートスマイル大好き」「お若くて、お綺麗過ぎます」「別人級です！」などのコメントがありました。



鈴木さんは、1972年9月20日生まれ、静岡県出身。94年に映画「愛の新世界」で主演デビューを果たし、話題となりました。主な出演作品には、TVドラマ「相棒」シリーズ（テレビ朝日）などがあります。女優としての活動のほか、舞台演出や、マンガの執筆など幅広いジャンルで活動中です。