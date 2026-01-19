“ニンマリ顔”が印象的な新エアロに注目

2025年12月18日、ホンダはステップワゴンの誕生30周年を記念した「STEP WGN e：HEV AIR EX 30周年特別仕様車」と「STEP WGN e：HEV SPADA 30周年特別仕様車」を発表しました。

ステップワゴンは1996年5月に初代モデルが登場して以来、広い室内空間と多彩なシートアレンジ、扱いやすいパッケージングを武器に支持を集めてきたミニバンです。

【画像】超カッコいい！ これがホンダ“新”「ステップワゴン」です！ 画像で見る（68枚）

現行モデルは2022年5月に登場した6代目で、ホンダ史上最大級の室内空間と、直線基調のシンプルでクリーンなデザインが特徴となっています。

ボディサイズは全長4830mm×全幅1750mm×全高1840〜1855mm、ホイールベース2890mm。7人乗りを中心に8人乗り仕様も設定され、日本の家庭用途に適したサイズ感と実用性を両立しています。

インテリアは視界の良さと居住性を重視した設計で、ファミリーユースを強く意識した作りです。

パワートレインは、1.5リッターガソリンエンジン車と、2リッターエンジン＋モーターを組み合わせたハイブリッドシステム「e：HEV」を用意。

e：HEVモデルでは電動走行を主体とした滑らかな加速が特徴で、燃費性能はWLTCモードで19.8km／Lを実現しています。駆動方式はe:HEVがFFのみの設定、ガソリン車ではFFと4WDから選択可能で、先進安全装備「Honda SENSING」も全車標準装備されています。

今回の30周年記念特別仕様車の発表と同時に、ホンダアクセスから追加設定されたのが、エアロ仕様である「ステップ ワゴン スパーダ」向けの「バンパーワイドガーニッシュ」です。

このアイテムは、スパーダの上質で伸びやかなシルエットをさらに強調したいというユーザーの声を反映して企画・開発されたとされています。

フロントバンパー下部に装着されるバンパーワイドガーニッシュは、ワイド感と重厚感をプラスすることで、スパーダならではの堂々とした佇まいを強調。やや“ニンマリ”とした表情にも見えるフロントフェイスが印象的で、標準モデルとはひと味違う存在感を放っています。

仕上げは光沢感のあるベルリナブラック仕様に加え、人気色のプラチナホワイト・パールと組み合わせたツートーン仕様も設定。価格（税込）はベルリナブラックが5万5000円、ベルリナブラック×プラチナホワイト・パールが6万500円となっています。

この新たなエアロパーツに対し、SNSでは「好みかも」「確かにニンマリ顔」「このパーツ装着したい」といった肯定的な声が見られる一方で、「もう少しレトロ感があっても良いかも」と、デザインの方向性について意見が分かれる様子も見られました。

30周年という節目を迎えたステップワゴンは、記念モデルと新エアロパーツの投入によって、改めて注目を集める存在となっています。

シンプル路線を貫く標準モデルか、個性を強めたスパーダのカスタム仕様か。ユーザーの好みによって評価が分かれる点も、このモデルならではの魅力といえそうです。