＜ソニー・オープン・イン・ハワイ　最終日◇18日◇ワイアラエCC（ハワイ州）◇7044ヤード・パー70＞米国男子ツアー開幕戦が幕を閉じた。2打差を逆転したクリストファー・ゴッタラップ（米国）が優勝賞金163万8000ドル（約2億5851万円）を獲得した。

決勝ラウンドを戦った日本勢5人のうち、最上位のトータル9アンダー・13位タイに入った松山英樹は賞金16万3042ドル（約2573万円）をつかんだ。トータル7アンダー・24位タイの平田憲聖は7万2475ドル（約1143万円）。トータル6アンダー・31位タイの金谷拓実と米澤蓮は4万9898ドル（約787万円）、トータル3オーバー・73位の金子駆大は1万8019ドル（約284万円）を獲得した。次戦は22日（木）開幕の「ザ・アメリカンエキスプレス」（カリフォルニア州/PGAウエストほか）。日本勢は平田、金谷、久常涼、中島啓太が出場を予定している。
