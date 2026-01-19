松山英樹が2500万円超を獲得 米開幕戦で日本勢はいくら稼いだ？
＜ソニー・オープン・イン・ハワイ 最終日◇18日◇ワイアラエCC（ハワイ州）◇7044ヤード・パー70＞米国男子ツアー開幕戦が幕を閉じた。2打差を逆転したクリストファー・ゴッタラップ（米国）が優勝賞金163万8000ドル（約2億5851万円）を獲得した。
〈連続写真〉松山英樹の高精度アイアン 秘密はどこに？
決勝ラウンドを戦った日本勢5人のうち、最上位のトータル9アンダー・13位タイに入った松山英樹は賞金16万3042ドル（約2573万円）をつかんだ。トータル7アンダー・24位タイの平田憲聖は7万2475ドル（約1143万円）。トータル6アンダー・31位タイの金谷拓実と米澤蓮は4万9898ドル（約787万円）、トータル3オーバー・73位の金子駆大は1万8019ドル（約284万円）を獲得した。次戦は22日（木）開幕の「ザ・アメリカンエキスプレス」（カリフォルニア州/PGAウエストほか）。日本勢は平田、金谷、久常涼、中島啓太が出場を予定している。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
米男子開幕戦 最終結果
松山英樹、2025年に稼いだ金額がものすごかった
松山英樹が結婚発表を伏せていた理由とは？ 素顔を見せない“哲学”
タテ振りからヨコ振りに！ 松山英樹のスイング変遷〈連続写真〉
石川遼は？ 米下部ツアーのリーダーボード
