「ゴルフ界の二刀流」菅沼菜々がファンミーティングでアイドル全開！ 「正に至福の時でした」「超最強」
菅沼菜々が自身のインスタグラムを更新。1月17日に開催したファンミーティング「すが沼ななに沼っちゃう？」が無事に終了したことを投稿した。
【写真】「とうとう前髪オープン」菅沼菜々の貴重な写真
「1年かけて構成を考えてきて終わってしまってすごく寂しいです」「あー終わっちゃったのすごく寂しい」と、イベントを終えた心境を正直に綴っていた。それでも「皆さんに楽しんで貰えてたら私は幸せです！」「ファンの皆さんと、交流できて嬉しかったです！」と楽しそうにイベントを振り返った。「伝言ゲームは皆さんが回答者でとても盛り上がり ライブパートも声最高に出てましたし、最後ハイタッチ会もみんな嬉しい言葉を、たくさんかけてくださって ありがとうございます！」と文章は感謝の気持ちで溢れていた。投稿ではステージに1人で立つ写真や、応援タオルを手にした満員のファンを背景にした写真を公開。そのどちらにも「前髪命系女子」の菅沼に前髪が無い。これに気付いた堀琴音は「とうとう前髪オープンになりましたね」とコメントすると、菅沼は「そうなんです、遂に。笑 もうあげません。笑」と返信していた。また大勢のファンからも「あっという間の3時間、正に至福の時でした」「ゴルフ界の二刀流です」「超最強」「また来年も行きます」など、熱いコメントが寄せられていた。投稿では、手書きの歌詞が映されたスクリーンの前で歌う菅沼の写真も公開。これは「最後のTOMORROWの歌詞思いを込めて手書きしてスクリーンに映し出してくださったのですが 皆さんに伝わってたら嬉しいです」と振り返っていた。そして「私はすごくファンの皆さんと心が通ったような気がします」「本当にありがとうございました！！！」と投稿を締めくくった。
