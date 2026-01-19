91歳・東海林のり子、ラクリマ12年ぶりのツアーでメンバーらと笑顔「素敵なお写真」「お元気に駆け抜けていらっしゃって何よりです」
リポーターの東海林のり子（91）がビジュアル系音楽雑誌の編集者として知られる星子誠一氏のインスタグラムに登場。約12年ぶりのワンマンライブツアー開催中のロックバンド・La'cryma Christi（ラクリマ・クリスティー）の東京・LINE CUBE SHIBUYA（渋谷公会堂）公演で、メンバーのHIRO、LEVINと星子氏との4ショットが公開された。
【写真】「素敵なお写真」ラクリマHIRO＆LEVIN、星子誠一氏との4ショットが公開された東海林のり子
かつて「ロッキンママ」「ビジュアル系の母」などの呼び名でも活躍した東海林。投稿では、「昨夜は、La'cryma Christi, Live Tour 2025-2026 Night Flight final call at 渋谷公会堂に参戦！12年振りのライブツアーは超満員だ 懐かしい曲にウルっとなった 終演後は楽屋で東海林さん交えて、HIROとLEVINでハイポーズ！」とのコメントとともに、楽屋での4ショットが披露された。
この投稿にフォロワーからは「素敵なお写真ありがとうございます」「星子さんに東海林さん 私の青春をかっさらってくれた伝説のお2人 元気に駆け抜けていらっしゃって何よりです お2人がいなければ私の青春はありませんでした」「HIROさんお変わりなくてビックリしました 東海林さんが参戦してきたライブの年表を見てみたいです」などのコメントが寄せられている。
【写真】「素敵なお写真」ラクリマHIRO＆LEVIN、星子誠一氏との4ショットが公開された東海林のり子
かつて「ロッキンママ」「ビジュアル系の母」などの呼び名でも活躍した東海林。投稿では、「昨夜は、La'cryma Christi, Live Tour 2025-2026 Night Flight final call at 渋谷公会堂に参戦！12年振りのライブツアーは超満員だ 懐かしい曲にウルっとなった 終演後は楽屋で東海林さん交えて、HIROとLEVINでハイポーズ！」とのコメントとともに、楽屋での4ショットが披露された。
この投稿にフォロワーからは「素敵なお写真ありがとうございます」「星子さんに東海林さん 私の青春をかっさらってくれた伝説のお2人 元気に駆け抜けていらっしゃって何よりです お2人がいなければ私の青春はありませんでした」「HIROさんお変わりなくてビックリしました 東海林さんが参戦してきたライブの年表を見てみたいです」などのコメントが寄せられている。