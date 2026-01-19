³¤³°Î¹¹Ô¤Ï¡È¹Ô¤ÅÝ¤·¤¿¡É¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¤¬ÌÀ¤«¤¹¡Ö°ìÈÖ³Ú¤·¤¤¡×¡õ¡ÖºÇÄã¡×¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¤Ï¡¡¼«¿È¤Ï¡Ö¤â¤¦¡Ä¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¡Ê70¡Ë¤¬19Æü¡¢ABC¥é¥¸¥ª¡Ö¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¤Î¤³¤³¤íÀ²Å·¡×¡Ê·îÍËÀµ¸á¡Ë¤Ë½Ð±é¡£³¤³°Î¹¹Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ç¶¦±é¤¹¤ë¡Ö¥·¥ã¥ó¥×¡¼¥Ï¥Ã¥È¡×¤Æ¤Ä¤¸¤«¤é¡Ö¾å¾Â¤µ¤ó·ë¹½³¤³°Î¹¹Ô¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÏÃ¤ò¿¶¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¾å¾Â¤Ï¡Ö¤â¤¦»ß¤á¤¿¤±¤É¡×¤È¥Ð¥Ã¥µ¥ê¡£¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¤â¤¦¤·¤ó¤É¤¤¤«¤é¡£¹Ô¤Ã¤¿¤·¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¶Ã¤¯¤Æ¤Ä¤¸¤Ë¾å¾Â¤Ï¡Ö70¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éÊ¬¤«¤ë¤ï¡×¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¤â¤¦¹Ô¤ÅÝ¤·¤¿¤â¤ó¡£¤½¤ì¤Ï¤â¤¦À³Ê¤ä¤í¤Ê¡×¤ÈÃÇ¸À¡£¡Ö¿Í¤è¤ê¤Ï¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡¢ÉáÄÌ¤Î¼çÉØ¤ÎÊý¤è¤ê¤Ï¹Ô¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×¤ÈÃÇ¤ê¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï¼ç¿Í¤¬³¤³°¤¬¹¥¤¤Ê¿Í¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡¢Ï¢¤ì¹ç¤¤¤Î¼ñÌ£¤Ç¤¹¤ï¤Í¡£¤½¤ì¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤À¤±¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö¡È¥í¥±¤Ç¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡É¤Ð¤Ã¤«¤ê¸À¤¦¤«¤é¤Í¡¢¤É¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤µ¤ó¤â¡×¤È¿¨¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¥í¥±¤Ç¹Ô¤¯¤Î¤¬°ìÈÖ³Ú¤·¤¤¤«¤é¡£ÃÊ¼è¤ê¤òÁ´Éô¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤¨¤¨¤È¤³¼è¤ê¤ä¤ó¤«¡×¤È¥Ô¥·¥ã¥ê¡£¤·¤«¤·¡ÖÉ×ÉØ¤Ç¹Ô¤¯¤Î¤¬ºÇÄã¤ä¤Í¤ó¡£¤½¤é¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¢¥«¥ó¤ï¡¢Ê¢¤Î¸«¤»¹ç¤¤¤ä¤«¤é¡£¥É¥Ð¥¤¤ä¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤¬ÎÉ¤¯¤Æ¤â¡¢¹Ô¤Ã¤Æ¤ëÁê¼ê¤¬Áê¼ê¤À¤±¤Ë¤Í¡¢¤â¤¦¡×¤ÈÃ²¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£