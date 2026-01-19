¡Ö¥¯¥í¥Î¡¦¥È¥ê¥¬ー¡×¥³¥ó¥µー¥È¤Î²ñ¾ì¤Ç´°Çä¤·¤¿¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤¬½ÅÈÇ·èÄê
¡¡¥¹¥¯¥¦¥§¥¢¡¦¥¨¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤Ï1·î19Æü¡¢¥³¥ó¥µー¥È¡ÖCHRONO TRIGGER Orchestra Concert »þ¤òÄ¶¤¨¤ëÀûÎ§¡×¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢½ÅÈÇ·èÄê¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖCHRONO TRIGGER Orchestra Concert »þ¤òÄ¶¤¨¤ëÀûÎ§¡×¤Ï¡¢RPG¡Ö¥¯¥í¥Î¡¦¥È¥ê¥¬ー¡×¤ÎÈ¯Çä30¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ1·î17¡¦18Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡¢Åìµþ¥Õ¥£¥ë¥Ïー¥â¥Ëー¸ò¶Á³ÚÃÄ¤Ë¤è¤ë¥Õ¥ë¥ªー¥±¥¹¥È¥é¤Î¥³¥ó¥µー¥È¡£²ñ¾ì¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤Ï´°Çä¤·¤¿¤¬¡¢Â¿¤¯¤ÎÍ×Ë¾¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ½ÅÈÇ¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡e-STORE¤Ç¤ÎÈÎÇä¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤¬³ÎÄê¼¡Âè¡¢¡Ö¥¹¥¯¥¨¥Ë¸ø¼°¥²ー¥à¥¬¥¤¥É¡×X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤Æ¹ðÃÎ¤ò¹Ô¤Ê¤¦¤È¤Î¤³¤È¡£¾ÜºÙ¤ÏÂ³Êó¤òÂÔ¤Á¤¿¤¤¡£
¢¢¡ÖCHRONO TRIGGER Orchestra Concert »þ¤òÄ¶¤¨¤ëÀûÎ§¡×¤Î¤Úー¥¸
¡ØCHRONO TRIGGER Orchestra Concert »þ¤òÄ¶¤¨¤ëÀûÎ§¡Ù
¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È
½ÅÈÇ·èÄê📚
¡À
¥³¥ó¥µー¥È²ñ¾ì¤ÇÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¢
´°Çä¤Î¤¿¤á¤ª¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿³§ÍÍ¤Ë¤Ï¡¢À¿¤Ë¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¡Ä pic.twitter.com/DZGwskd5Hx
