USJ¡¢25¼þÇ¯¥×¥í¥°¥é¥àÂ³Êó¸ø³« ¥É¥¯Çî»Î¤È¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¥ó¤¬10Ç¯¤Ö¤êµ¢´Ô¡ª¥¿¥¤¥à¥È¥é¥Ù¥ëÍ×ÁÇËþºÜ
¡Ú½÷»ÒÎ¹¥×¥ì¥¹¡á2026/01/19¡Û¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢2026Ç¯3·î31Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë³«¶È25¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢2026Ç¯3·î4Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤é2027Ç¯3·î30Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Þ¤Ç¡¢¡ÈDiscover U¡ª¡ª¡ª¡Ê¥Ç¥£¥¹¥«¥Ð¡¼¡¦¥æ¡¼¡Ë¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤ò1Ç¯¤òÄÌ¤¸¤ÆÅ¸³«¡£±Ç²è¡Ö¥Ð¥Ã¥¯¡¦¥È¥¥¡¦¥¶¡¦¥Õ¥å¡¼¥Á¥ã¡¼¡×¤Î¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¥ó¤ä¥É¥¯¡¦¥Ö¥é¥¦¥óÇî»Î¤¬Ìó10Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥Ñ¡¼¥¯¤Øµ¢´Ô¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Â³Êó¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛUSJ¡È¥¯¡¼¥ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡É¤Ë½é¤Î¡ÖÁòÁ÷¤Î¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¡×
¤³¤Î½Õ¤«¤é¡¢¥Ñ¡¼¥¯¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÊâ¤ß¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¤½¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤ÎÎÏ¤òºÆÈ¯¸«¤Ç¤¤ë»É·ãÅª¤Ê25¼þÇ¯µÇ°¥×¥í¥°¥é¥à¤¬¡¢¥Ñ¡¼¥¯Ãæ¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¥È¥Ô¥Ã¥¯¥¹¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢¥Ñ¡¼¥¯¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÌ¾ºî¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É±Ç²è¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿Ì¾¼Ö¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤¹¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥«¡¼¥º¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥¹¥¿¡¼¥º¡¦¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤¬³«ºÅ¡£
¡Ö¥Ð¥Ã¥¯¡¦¥È¥¥¡¦¥¶¡¦¥Õ¥å¡¼¥Á¥ã¡¼¡×¤Î¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¥ó¡¢¡Ö¥Ð¥Ã¥¯¥É¥é¥Õ¥È¡×¤Î¾ÃËÉ¼Ö¡¢¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥¹¡¦¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¡×¤Î¥Ñ¥È¥«¡¼¡¢¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡¦¥°¥é¥Õ¥£¥Æ¥£¡×¤Î1932Ç¯·¿¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥«¡¼¤Èµ®½Å¤ÊÌ¾¼Ö¤¬½¸·ë¡£¤Þ¤¿¡¢¸½ºß¤âÀ¤³¦Ãæ¤Ç¿Íµ¤¤Î±Ç²è¥·¥ê¡¼¥º¡Ö¥Ð¥Ã¥¯¡¦¥È¥¥¡¦¥¶¡¦¥Õ¥å¡¼¥Á¥ã¡¼¡×¤Î¡Ö¥É¥¯¡¦¥Ö¥é¥¦¥óÇî»Î¡×¡¢¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥¹¡¦¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¡×¤Î¡Ö¥¸¥§¥¤¥¯¡õ¥¨¥ë¥¦¥Ã¥É·»Äï¡×¤Ë¤è¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡¦¥°¥ê¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤â´ü´ÖÃæ¡¢ËèÆü³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¥ó¤È¡Ö¥É¥¯¡¦¥Ö¥é¥¦¥óÇî»Î¡×¤Ï2016Ç¯5·î¤«¤éÌó10Ç¯¤Ö¤ê¡¢¥Ñ¥È¥«¡¼¤È¡Ö¥¸¥§¥¤¥¯¡×¡õ¡Ö¥¨¥ë¥¦¥Ã¥É¡×¤Ï2009Ç¯¤«¤éÌó17Ç¯¤Ö¤ê¤ÎºÆÅÐ¾ì¤È¤Ê¤ê¡¢Åö»þ¤òÃÎ¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤ºÆ²ñ¤È¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¿Íµ¤¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¡¦¥É¥ê¡¼¥à¡¦¥¶¡¦¥é¥¤¥É¡×¡Ö¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¡¦¥É¥ê¡¼¥à¡¦¥¶¡¦¥é¥¤¥É¡Á¥Ð¥Ã¥¯¥É¥í¥Ã¥×¡Á¡×¤â¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼»ÅÍÍ¤È¤Ê¤ê¡¢¥Ñ¡¼¥¯¤Î¼þÇ¯µÇ°¥½¥ó¥°¤òÅëºÜ¡£
¡Ö¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¡¦¥É¥ê¡¼¥à¡¦¥¶¡¦¥é¥¤¥É¡×¤Ë¤Ï¡¢Vaundy¤¬25¼þÇ¯¤Î¤¿¤á¤Ë½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¿·¶Ê¡ÖDestiny Journeys¡×¤ò¡¢¸å¤í¸þ¤¤ÎÀä¶«¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¡Ö¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¡¦¥É¥ê¡¼¥à¡¦¥¶¡¦¥é¥¤¥É¡Á¥Ð¥Ã¥¯¥É¥í¥Ã¥×¡Á¡×¤Ç¤Ï¡¢ÎòÂå¤Î¼þÇ¯¥½¥ó¥°¤È¤·¤Æ3´ü¤ËÊ¬¤±¤Æ10¼þÇ¯¥½¥ó¥°¡ÖGOOD LUCKY!!!!!¡×¡¿¥°¥Ã¥¡¼¡¢15¼þÇ¯¥½¥ó¥°¡ÖOn Our Way¡×¡¿The Royal Concept¡¢20¼þÇ¯¥½¥ó¥°¡ÖFESTA¡×¡¿NiziU¤ò½ç¤ËÅëºÜ¡£Åö»þ¤Îµ²±¤¬ÁÉ¤ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ç¡¢²áµî¤Èº£¤òÎ¹¤¹¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã ¥ë¤Ê¥³¡¼¥¹¥¿¡¼ÂÎ¸³¤¬³ð¤¦¡£
¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡¦¥·¥ç¡¼¤â25¼þÇ¯¥Æ¡¼¥Þ¡ÈDiscover U¡ª¡ª¡ª¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËÆÃÊÌ¤Ê±é½Ð¤Ç³«ºÅ¡£ÃíÌÜ¤Ï¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥¨¥ê¥¢¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¥¢¥ë¥Æ¥£¥á¥Ã¥È¡¦¥Ö¥ë¡¼¥¹¡¦¥Ð¥Ã¥·¥å ¡Á²»³Ú¤Î¿§¡Á¡×¡£¥»¥µ¥ß¥¹¥È¥ê¡¼¥È¤Î¥¯¥Ã¥¡¼¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤¿¤Á¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¹¡¦¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¤¬ÅÐ¾ì¡£Ìó17Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥¸¥§¥¤¥¯¤È¥¨¥ë¥¦¥Ã¥É¤¬µ¢´Ô¤·¡¢¥½¥¦¥ë¥Õ¥ë¤Ê³Ú¶Ê¤ÈÊûÊ¢ÀäÅÝ¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¡¢¿§¤È¤ê¤É¤ê¤Î²»³Ú¤ÎÀ¤³¦¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
ËèÇ¯¿Íµ¤¤Î¡È¥Ñ¥ï¡¼¡¦¥ª¥Ö¡É¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡Ö¥Ñ¥ï¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥í¥Ã¥¯ ¡Á¥æ¡¼¡¦¥í¥Ã¥¯¡ª¡Á¡×¤È¤·¤Æ¡¢Ã¯¤â¤¬ÃÎ¤ë¥í¥Ã¥¯¤ÎÌ¾¶Ê¤Ë²Ã¤¨¡¢25¼þÇ¯µÇ°¤Î¡ÖNO LIMIT¡ª ¥Ñ¥ì¡¼¥É ¡ÁDiscover U¡ª¡ª¡ª ¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡Á¡×¤Î¤¿¤á¤ËÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥½¥ó¥°¡ÖThe Power of U¡×¤â¥í¥Ã¥¯¤Ê¥¢¥ì¥ó¥¸¤ÇÈäÏª¤¹¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥¯¥í¥ß¡¦¥é¥¤¥Ö¡×¤Ç¤Ï¥Þ¥¤¥á¥í¥Ç¥£¤È¥¯¥í¥ß¤¬¡¢¿·¤¿¤Ê³Ú´ï¤ä¥Ó¡¼¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¢¥µ¥ó¥×¥ê¥ó¥°¤ËÄ©Àï¡£¥¥å¡¼¥È¤Ç¥í¥Ã¥¯¤Ê¿·¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¡£¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤Ç¤Ï¡¢¥¯¥í¥ß¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Î¿·¥Ñ¥ì¡¼¥É¥½¥ó¥°¡ÖThe Power of U¡×¤Ç¡¢25¼þÇ¯¤ò½Ë¤¦¡£
¥Ñ¡¼¥¯³«¶È°ÊÍè¡¢Â¿¤¯¤Î¥²¥¹¥È¤Ë¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¡Ö¥¸¥å¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥Ñ¡¼¥¯¡×¤Ç¤Ï¡¢ºòÇ¯¡¢¥²¥¹¥ÈËþÂÅÙ100¡ó¤òµÏ¿¤·¤¿¡Ö¥¸¥å¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥¸¥ã¡¼¥Ë¡¼¡×¤¬Éü³è¤¹¤ë¡£±Ç²è¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤ÇºÆ¸½¤µ¤ì¤¿ÀÖ¤Á¤ã¤ó¶²Îµ¤äÄ¶Âç·¿Áð¿©¶²Îµ¡¢¤½¤·¤ÆÆù¿©¶²Îµ¥é¥×¥È¥ë¤¿¤Á¤¬¥¨¥ê¥¢Æâ¤òïèÊâ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤Ï°µ´¬¤À¡£
Ææ²ò¤¥é¥ê¡¼¤äµÇ°»£±Æ¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ê¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë²Ã¤¨¡¢º£Ç¯¤Ï¿·¤¿¤Ë¡Ö¥¸¥å¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥¹¥¿¥ó¥×¡¦¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£¥¨¥ê¥¢¤ò½ä¤Ã¤Æ¥¹¥¿¥ó¥×¤ò½Å¤ÍÆè¤·¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÎòÂå¿Íµ¤¶²Îµ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó²è¤ò´°À®¤µ¤»¤ëÌµÎÁ¤Î¥é¥ê¡¼¤À¡£
ÆÃÊÌ¤ÊµÇ°Æü¤ò²á¤´¤·¤¿¤¤¥²¥¹¥È¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢µæ¶Ë¤ÎVIP¥×¥é¥ó¡Ö¡Ú1Æü°ìÁÈ¸ÂÄê¡Û¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë VIP ¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥¨¥ó¥¹¡¦¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¡¦¥Ä¥¢¡¼ ¡ÁºÇ¾åµé¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¥×¥é¥ó¡Á¡×¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£²Á³Ê¤Ï4Ì¾¤Þ¤Ç¤Ç899,800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£
VIP¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥¨¥ó¥¹ÀìÍÑ¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¤Î¿©»ö¤äÆÃÊÌ¤Ê¥Õ¥©¥ÈÂÎ¸³¤Ë²Ã¤¨¡¢°ìÈÌ¥²¥¹¥È¤¬µ¢¤ê¤Ï¤¸¤á¤ë¥Ñ¡¼¥¯¥¯¥í¡¼¥º´Ö¶á¤Î»þ´ÖÂÓ¤Ç¤Î¿Íµ¤¥¨¥ê¥¢¤ò°ÆÆâ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ëÆÃÅµ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢25¼þÇ¯¥Ñ¥ì¡¼¥É¤òÀìÍÑ¥¨¥ê¥¢¤«¤é´Õ¾Þ¤Ç¤¤ë¤Ê¤É¡¢»ê¤ì¤ê¿Ô¤¯¤»¤ê¤Î¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¤Ê°ìÆü¤¬ÌóÂ«¤µ¤ì¤ë¡£¡Ê½÷»ÒÎ¹¥×¥ì¥¹¡¿modelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
