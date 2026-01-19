ロードキャスタービデオS

銀一は、RØDE Microphonesブランドより、コンパクトなHDMIビデオスイッチャー「ロードキャスタービデオS」を1月23日より発売する。価格は99,000円。

既発売の「ロードキャスタービデオ」を小型化し、映像と音声を直感的に操作できるHDMIビデオスイッチャー。最大4つの映像ソースと9つの音声ソースに対応し、1080pの高画質配信を実現。XLRコンボジャックや高性能プリアンプも搭載し、オーディオミキサー機能も備える。NDI入出力にも対応する。

HDMI入力は3系統、出力は1系統。アナログオーディオ入力はXLR/フォーン端子対応ジャック×2系統。アナログオーディオ出力はヘッドフォン出力×2系統。ワイヤレスオーディオ(RØDEシリーズIV 2.4GHz デジタル伝送)も2入力対応。

デジタルオーディオ入出力は、USB1、USB1 Chat、USB2のそれぞれ2入力2出力。USB1 Chatはミックスマイナス対応、USB2はMFi対応。USB4は、RØDE製USBマイク、ロードキャスタープロII、ロードキャスターデュオに対応する。

PCでのセットアップを行なうことで、本体から直接YouTubeやTwitch、Facebook Live、X、カスタムサーバーへのストリーム配信が可能。映像・音声のISO収録にも対応するほか、24GBの内蔵ストレージを搭載し、本体への収録も可能。

ロードキャスタービデオと比較して、必要電源が小さくなった(45W)ほか、Wi-Fiアンテナを内蔵化。さらにメディアプレイヤー用のmicroSDカードスロットを内蔵ストレージへ変更するなど、全体的にシンプルな作りになった。なお、オーディオ入力チャンネルやNDIの機能は、ロードキャスタービデオ同等となっている。

プリアンプ性能は、周波数特性が20Hz～20kHz。入力ゲインが最大76dB。サンプルレートとビット深度は、配信が最大32kHz/24bit、録音が48kHz/24bit。