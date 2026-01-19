バレンタインにぴったり！『アイアンマン2』にも登場した『ランディーズドーナツ』、華やか＆キュートな季節限定商品登場
グリット・インターナショナルが日本で展開するロサンゼルスで人気のドーナツショップ「ランディーズドーナツ（Randy’s Donuts）」は、新商品『スイートハート チョコレイズド』と『スイートハート ホワイトレイズド』を26日から期間限定で販売する。
【写真】甘党にはたまらない！チョコがたっぷり『チョコレートキャンディ レイズド』
同店は、1952年にロサンゼルスで創業した人気ドーナツ店。特に、米国1号店の屋根上にそびえ立つ直径約10メートル（32フィート）の巨大なドーナツ型サイン看板が古くから街のシンボルとなっており、人気映画やミュージックビデオにも登場するなど、ロサンゼルスのランドマークとして広く知られている。
昨年5月にグランドオープンした国内1号店の「ランディーズドーナツ渋谷代官山店」は、店舗前には同店のシンボルである直径約4メートル巨大ドーナツ型サイン看板を設置。店舗内には高さ約3メートル×幅 約2.7メートルの大型ショーケースに、毎日手作りしたデザイン豊富な40種類以上のドーナツを最大約1000個ディスプレイしており、多くの話題を集めている。
また、昨年9月には初のテイクアウト専門店「ランディーズドーナツ新宿 イイトルミネ店」を、12月には日本での展開における初のフランチャイズ店舗となる「ランディーズドーナツ 東京ギフトパレット店」を東京駅構内にオープンするなど、店舗展開を進めている。
今回新発売する『スイートハート チョコレイズド』は、濃厚な甘さのチョコアイシングに赤のハート型とピンクのスプリンクルを、『スイートハート ホワイトレイズド』は、優しい甘さのホワイトチョコにピンクのハート型と白のスプリンクルをトッピングした。華やかでかわいい見た目がバレンタインデーやホワイトデーのギフトなどにも最適な季節限定ドーナツとなっている。
■新商品概要
販売期間：1月26日（月）〜3月14日（土）（予定）
『スイートハート チョコレイズド（SWEET HEARTS CHOCOLATE RAISED）』550円
濃厚な甘さのチョコアイシングに赤のハート型とピンクのスプリンクルをトッピング。華やかでかわいい見た目が、バレンタインデーのギフトなどにも最適な季節限定ドーナツ。
『スイートハート ホワイトレイズド（SWEET HEARTS WHITE CHOCOLATE RAISED）』 550円
優しい甘さのホワイトチョコにピンクのハート型と白のスプリンクルをトッピング。華やかでかわいい見た目がホワイトデーのギフトなどにも最適な季節限定ドーナツ。
■そのほか主要商品概要
●クラシック
定番のグレイズドやシュガードーナツなど、最もシンプルなドーナツ。甘すぎない素朴な味わいの商品。
『グレイズドレイズド（GLAZED RAISED）』360円
ふんわりとした軽い食感の伝統的なイーストドーナツに、艶やかなシュガーグレイズをコーティングした人気NO.1のドーナツ。バランスの取れた甘さが長く愛されている理由。
『ピンクスプリンクルズ アイスケーキ（PINKSPRINKLES ICED CAKE）』380円
しっとりとしたケーキ生地のドーナツに、鮮やかなピンクのアイシングとスプリンクルをトッピングした、かわいさと遊び心の詰まったケーキドーナツ。
●デラックス
ぜいたくなトッピング（チョコレート、ナッツ等）やフレーバー等、甘さや食感にアクセントが加わった商品。
『シナモンシュガーツイスト（CINNAMON SUGAR TWIST）』440円
ふんわり食感のねじり形状のドーナツをシナモンパウダーで仕上げた。香り高いシナモンの風味が楽しめるドーナツ。
『ピンクレイズドスプリンクルズ（PINK RAISED W/SPRINKLES）』440円
ふんわり食感のドーナツに、鮮やかなピンクのアイシングとカラフルなスプリンクルをトッピング。
●ファンシー
クラシックよりもボリュームがあり、視覚的にも楽しめるデコレーション（カラフルなアイシング、ホイップクリーム、フィリング入り等）で華やかな商品。
『抹茶レイズド（MATCHA TEA RAISED）』480円
ふんわり食感のドーナツに、少し苦味のある抹茶をトッピング。
『ストロベリージェリーフィルド（STRAWBERRY JELLY FILLED）』480円
ふわふわ食感の甘くてフレッシュないちごジャムがたっぷりと詰まった魅力的なドーナツ。
●プレミアム
クラシックよりもボリュームがあり、高級感のある食材（チョコチップやクッキー、マシュマロ、ガナッシュ等）やユニークなフレーバーを使用した豪華でぜいたくな商品。
『スモアズレイズド（S’MORES RAISED）』 550円
米国の伝統的なスモア（焼きマシュマロ）をイメージしたボリュームのあるドーナツ。お土産に最適。
『チョコレートキャンディ レイズド（CHOCOLATE CANDY RAISED）』550円
カラフルなチョコレートキャンディをたっぷりとトッピングした、見た目も楽しい定番人気商品。
『ベーコンメープル ロングジョン（BACON MAPLE LONG JOHN）』550円
ふんわり食感の棒状ドーナツにメープルアイシングをコーティングし、その上に塩味と香ばしさが広がるカリカリベーコンをトッピング。
『ベアクロー（BEAR CLAW）』550円
薄く伸ばした生地にりんごとシナモンの風味豊かなフィリングを包んだ。縦・横のサイズ約12センチのクマの爪をイメージしたドーナツ。
●ランディーズラウンズ（RANDY’S ROUNDS）
『バラエティミックスセット 4個』620円
直径約5センチの見た目にも楽しいカラフルな丸型ドーナツ4個セット。セット内容については在庫状況により変更になる場合あり。
※価格は全て税込
