「松坂屋上野店」で人気の“パンダフード”たちがミニチュアに 『パンダのショートケーキ』ほか全5種
タカラトミーアーツは、“パンダに一番近い百貨店”「松坂屋上野店」のフードショップ各店で販売しているオリジナルの“パンダフード”をマスコットにした『松坂屋上野店 ミニチュアパンダフードマスコット』を、2月中旬から全国のカプセル自販機で順次発売する。
【写真】リアルすぎ！小さくなった『パンダミルフィーユ』
「松坂屋上野店」は、長年パンダ関連のグッズ販売やイベント展開をしており、地域密着で「上野エリア」を盛り上げている。その中でも人気のさまざまな“パンダフード”たちが、ミニチュアのマスコットになってガチャ（カプセルトイ）で登場。
ラインアップは「カフェコムサ『パンダのショートケーキ』」、「北辰鮨『パンダミルフィーユ』」、「たごさく『ぎゅぎゅっとパンダおこわいなり』」、「アルサスローレン『パンダパン』」、「小布施堂『栗あんパンダまんじゅう』」の全5種類で、スイーツから惣菜まで、パンダをモチーフにあしらった愛らしさ全開のフードをそのままぎゅっと小さく再現した。
また、2月発売に先駆けて、現在「松坂屋上野店」で開催中のイベント「ダイスキ シャオシャオ！レイレイ！」で1月24日に先行発売する。
