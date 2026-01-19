1月19日、B1東地区の千葉ジェッツは、SNSで世界的に話題のイラストレーター「NBA PAINT」とのコラボレーションを発表した。

NBA PAINT氏はxで27万人以上のフォロワーを持つイラストレーター。NBAファンなら一度は目にしたことがあるであろうそのイラストは、選手やマスコットなどの特徴をとらえ、絶妙なタッチで描くスタイルで人気を博した。その同氏と千葉J所属の原修太がSNS上で交流。来日した際には千葉Jの試合観戦や原のイラストを描くなど交流を深めたことをきっかけに、今回のコラボレーション企画につながったという。

NBA PAINT氏がBリーグのクラブとコラボレーションをするのは初めてのことで、1月28日の『りそなグループ B.LEAGUE 2025－26 SEASON』第20節の宇都宮ブレックス戦にて企画実施を予定。千葉Jのマスコットキャラクターのジャンボくんやジェット機が、NBA PAINT氏の手によってこれまでにないコミカルな姿で描き下ろされ、様々なグッズとなって登場する。さらにライブドローイング出演なども予定している。

脱力感あるタッチで描き下ろされた千葉Jの選手たち。千葉JブースターはもちろんNBAファンも注目だ。

【動画】千葉J原修太のプレー集