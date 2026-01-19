宇野昌磨「五輪メダル全リスト」：平昌・北京大会のSP・フリー順位と獲得メダルの全記録【冬季五輪特集】
宇野昌磨：五輪2大会における得点と獲得メダルの記録
2026年ミラノ・コルティナ冬季五輪を前に、フィギュアスケート男子シングルで計3個のメダルを獲得した宇野昌磨の五輪戦績を振り返る。対象は2018年平昌大会、2022年北京大会の2大会。
2018年 平昌五輪（韓国）種目： 男子シングル ショートプログラム（SP）： 104.17点（3位） フリースケーティング（FS）： 202.73点（3位） 合計スコア： 306.90点 最終順位： 銀メダル 備考： 初出場で銀メダルを獲得。羽生結弦との日本人ワンツーフィニッシュを達成した（日本オリンピック委員会「平昌2018 競技結果」参照）。
2022年 北京五輪（中国）種目： 男子シングル ショートプログラム（SP）： 105.90点（3位） フリースケーティング（FS）： 187.10点（5位） 合計スコア： 293.00点 最終順位： 銅メダル 備考： 2大会連続の個人メダル獲得。
戦績の概括
宇野は五輪2大会で銀メダル2個、銅メダル1個、計3個のメダルを獲得。安定した4回転ジャンプの構成と表現力を武器に、長年にわたり世界のトップ戦線に留まり続けた。
2026年ミラノ・コルティナ五輪においても、宇野が国際大会で示した高い技術水準と競技への姿勢は、後進の選手たちが目標とする一つの基準となっている。
