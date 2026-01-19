19日15時現在の日経平均株価は前週末比425.02円（-0.79％）安の5万3511.15円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は619、値下がりは930、変わらずは49と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均マイナス寄与度は191.19円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、ファストリ <9983>が51.34円、ＴＤＫ <6762>が32.59円、ＳＢＧ <9984>が29.68円、豊田通商 <8015>が23.97円と続いている。



プラス寄与度トップはリクルート <6098>で、日経平均を16.85円押し上げている。次いでイオン <8267>が13.49円、味の素 <2802>が13.44円、ディスコ <6146>が11.97円、セブン＆アイ <3382>が10.13円と続く。



業種別では33業種中15業種が値上がり。1位は食料で、以下、小売、水産・農林、電気・ガスと続く。値下がり上位にはゴム製品、精密機器、輸送用機器が並んでいる。



※15時0分8秒時点



株探ニュース

