国内外から多くの観光客が訪れる皇居。

その周りを囲む皇居外苑のお濠（ほり）で、外来魚のブルーギルの駆除が進んでいる。国が２００６年に始めた電気ショックによる駆除は、今年で２０年。昨年からは、対象のお濠を限定して集中的に駆除を進める作戦も始まった。（糸魚川千尋、水野祥）

◆脅威

２５年１２月４日午前、東京都千代田区にある大手濠で、１そうのボートが石垣沿いをゆっくりと進んだ。その先頭で、北海道立総合研究機構（道総研）フェローの工藤智さん（６９）が網を構えて水面を見つめる。

ボートは「電気ショッカーボート」と呼ばれ、床部分にあるペダルを踏み込むと、水に沈めた二つの電極の間を電流が流れる仕組み。電流の効果は一時的なため、ゲンゴロウブナなど他の魚を傷つける恐れは少ない。工藤さんは、感電して動かなくなったブルーギルを網ですくい、この日だけで稚魚を含めて１万匹以上を駆除した。「皇居という日本を代表する場所で、日本固有の生き物を守りたい」と語る。

◆ブラックバスは根絶

環境省皇居外苑管理事務所によると、皇居外苑のお濠では１９９８年度の調査で、ブラックバスとブルーギルの繁殖が確認された。大手濠を含め１２あるお濠には、ジュズカケハゼなど貴重な生き物が生息し、放置すればその存続が危うくなる恐れがある。このため同省は、２００１年度から投網などによる外来魚の駆除をしてきたが、繁殖力の強さに追いつかず苦戦していた。

そんな時、米国で使われていた電気ショッカーボートを日本に導入し、道総研で外来魚駆除の成果をあげていた工藤さんに同省から声がかかった。０６年以降、毎年１２月から４月にかけての計３０日間ほど作業し、１０年にブラックバスを根絶。だがブルーギルは繁殖を続け、２４年度の調査では１２のお濠すべてに生息していることが判明した。正確な生息数は分からないものの、８万匹程度を駆除した年もあったという。

そこで昨年４月からは、清水、大手、桔梗（ききょう）、蛤（はまぐり）、凱旋（がいせん）の五つの濠で、集中的な駆除作業に着手した。それぞれのお濠で均等に作業していた従来の方法を見直し、お濠とお濠の間に金網を設置してブルーギルの移動を防ぐ対策をとった上で、お濠ごとの根絶を目指す。１２すべてのお濠で完全駆除できる時期の見通しは立っていないが、今後３年をめどに効果を検証しながら進めていく計画だ。

◆全国で大繁殖

ブルーギルは体長２０センチほどの北米東部原産の淡水魚で、生態系に被害をもたらす「特定外来生物」に指定されている。１９６０年代に日本に持ち込まれて以降、ほぼ全国の川や湖沼に広がり、自治体などが駆除に乗り出している。

ブルーギルを巡っては、在位中の上皇さまが２００７年、過去に訪問先の米国から贈られたものを持ち帰り、その後繁殖したことを明かされ、話題になった。ただ、同省によると、皇居外苑のお濠に生息するブルーギルがどこから流入したかは不明という。

同省の担当者は「お濠は近年、浄化施設が整備されて水質が改善し、多様な生態系が戻りつつある。外来魚の駆除を成功させ、本来の豊かな自然の姿を取り戻したい」と話している。

「かつての武蔵野の自然を」昭和天皇の意向

お濠に囲まれた皇居で特に自然が豊かなのが、天皇ご一家のお住まいがあり、全体の５分の１を占める吹上御苑だ。「かつての武蔵野の自然を取り戻したい」という昭和天皇の意向で、できるだけ手を入れてこなかったため、ありのままの姿が保たれた。

平成、令和の時代も引き継がれ、今も基本的に農薬を使わず、伐採は枯れた木々にとどめている。苑内には清流が流れ、樹齢数百年のケヤキなどがうっそうと茂る。巨木の数は東京都内でも有数と言われる。

国立科学博物館（東京都台東区）では１９９６年から３期にわたって吹上御苑などで皇居の動植物を調査している。９６〜２０００年度、０９〜１３年度にかけてそれぞれ行われた１、２期の調査では、新種や絶滅危惧種を含む動植物５９０３種が確認された。オオタカやタヌキなども生息していることがわかったという。

調査に関わった同博物館の菌類・藻類研究グループ長の大村嘉人さん（５５）は「皇居の自然が、都心の生物多様性を育む上で果たす役割は非常に大きい。お濠とともに、『都心のオアシス』を形成している」と語った。