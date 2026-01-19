お笑いコンビ「なすなかにし」が19日放送のフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にVTR出演。恩人だという所属事務所の先輩芸人について語った。

この日のゲスト「ますだおかだ」をよく知る人物としてVTR出演。2人への感謝がテーマになると、那須晃行は「俺が病気で倒れている時は、岡田さんがロケ行ってくださったんやね」と岡田圭右が代役を務めてくれたと回顧。

中西茂樹は「那須くんの代わりに。“中西1人であれやったら、俺行くよ”ってわざわざ来てくれて」と説明し、那須はさらに「マネジャーさんに“ギャラはこっち（那須）にあげてくれ”って」とギャラは那須に渡すように伝えてくれたと証言した。

「凄いのよ」と話すと、中西は「ただそのロケでスタッフさんは“岡田さんかかってましたね”って」とオチをつけて笑わせた。

スタジオでVTRを見た岡田は、凄いと言われ「いやいや全然。特に俺なすなかは凄い迷惑かけてて」とポツリ。「一時期なすなかがくすぶってる時にね、コンビとして本当に大切なコンビ名をね、活性化するためにコンビ名を変えたらどうやいうのでね、1年だけコンビ名変えさせたの、俺が」と打ち明けた。

なすなかにしは活動名を「いまぶーむ」に変えたものの、「そしたら全然、輪かけて売れへんようになって」との事態に。「後日聞いたけど、本人らはそのコンビ名を全然。言われるがままやし、楽屋にかかってる名前、それが嫌で、楽屋にも入らんかったんやって」と続けた。

「そんな嫌なことを俺ほんまに…。どうにか売れるためにちょっとね、きっかけをと思うて。そういうことをして、本当に申し訳ないなあと思うて」と岡田。「そうしてまたなすなかになって売れたから、めちゃめちゃほっとしてる。ほっとしてるしいろんなところで“なすなか頼むわ”ってほんまに言わんとあかんなって思って。実はそんな思いがあってん」と振り返った。

那須は23年12月に脳梗塞で緊急のカテーテル手術を受け、24年1月に退院。24年4月に同局情報番組「ラヴィット！」（月〜金曜前8時）で仕事復帰した。言語障害の後遺症と闘い、昨年4月にリハビリ終了を報告した。