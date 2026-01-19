三重県四日市市で昨年９月、車両２７４台が大雨の浸水被害に遭った地下駐車場の電動式止水板の故障について、管理運営会社「ＴＦＩ」（東京）が被害の４年前から、所有者の国土交通省側に毎月の業務報告（月報）で「人命に影響を与える設備不良」「緊急性が高い」と伝えていたことが、情報公開請求で本紙が入手した資料から判明した。

報告は計４５回に及んでいたが、同省三重河川国道事務所は管理運営会社との修理の打ち合わせを１度しか行わず、故障を放置していた。同事務所の伊藤秀則副所長は今月、読売新聞の取材に「役割分担が不明確な状態だった。施設管理者である以上、こちらが代替措置などの話をするべきだった」と釈明した。

地下駐車場は国道１号と市道の地下にある「くすの木パーキング」。国と、四日市市などが出資する第３セクター（昨年１２月に破産申請）が所有し、１９９７年に開業した。ＴＦＩは国所有部分の運営を請け負っていた。

情報公開で入手した資料によると、故障していた電動式止水板は２か所で、２０２１年１０月のメーカーの調査で判明。設置から約２５年が経過し、耐用年数の７年間を大幅に超過していた。故障で稼働できず、止水板本体もさび付いて部品交換ができなくなっていた。

同社は月報で「法・コンプライアンス違反状態」とも指摘。翌年１月、同事務所と修繕に向けた協議を行ったが結論が出ず、そのままになっていた。

浸水問題に関する有識者検討委委員長の川口淳・三重大教授は昨年１２月の最終報告書で、止水板の故障について「国が適切な措置を取っていれば浸水影響を一定程度軽減できた可能性も否定できない」と指摘した。同省は故障の放置が被害拡大につながったとして、浸水車両の所有者全員に一定額を支払う方針で、今月２６、３１日に説明する。