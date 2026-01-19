日本、OPBF東洋太平洋スーパーバンタム級元王者で、Wake Rise BOXING FITNESS会長の和気慎吾氏（38）が、自身のYouTube「和氣慎吾のリーゼントチャンネル」を更新。5月2日の井上尚弥（32＝大橋）戦に向けての名トレーナーであるルディ・エルナンデス氏の注目発言から、挑戦者・中谷潤人（28＝M・T）の戦い方を予想した。

5月2日の東京ドームで実現が期待される世紀のビッグマッチについて、中谷を15歳から指導するルディ氏が米老舗専門誌「ザ・リング」に「（井上に）判定なら勝てる」とコメントした。

この発言に対し、和気氏が所属していたフレアボクシングジムの赤井祥彦会長は「井上尚弥選手に勝つならKOしかないと思っている。判定で勝つのは世界一難しい選手」と“反論”した。

赤井氏は現時点で中谷の勝利を予想しているが、「（井上は）アフマダリエフ戦で分かるようにポイントを取るのはメチャクチャうまい」と解説した。

この意見に対し、和気氏は「僕は井上選手が勝つと思ってるけど、もし負けるとすれば僅差の判定だと思っている。ディフェンスもうまい井上チャンピオンをKOするのはハードル高すぎる」と主張した。

赤井氏はこの“ルディ発言”を信用していない。「適当なことを言って相手陣営を混乱させているだけじゃないかな。ダマされたらアカンよ」と、心理戦の一端だと説明した。

そして、中谷が昨年6月の西田凌佑（28＝六島）とのWBC＆IBF世界バンタム級王座統一戦で見せたような荒々しいボクシングで1ラウンド目から奇襲をかけて倒しに来ると予想した。

和気氏は「俺、まんまとダマされた？」と苦笑いしたが、「井上陣営はルディが何を言おうと万全を期してくるから振り回されることはないと思う。僕は井上チャンピオンがKOで勝つという予想は揺るがない」と主張を曲げなかった。

赤井氏も「中谷潤人が判定で勝とうとすればそう（KO負け）なると思うけどガンガンの打ち合いになれば全然分からないと思う」と、こちらも譲らなかった。