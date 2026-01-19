“ラヴィット！”ラッピーとサンリオキャラクターズが再びコラボ キティ＆シナモンたちが“番組制作スタッフ”に
TBSグロウディアは、TBS朝の番組『ラヴィット！』の公式マスコットキャラクター「ラッピー」と、サンリオのキャラクターによるコラボレーション企画第2弾を発表した。
【写真】日常使いしやすい！“前髪クリップ”ほか商品ラインナップ
「2025年サンリオキャラクター大賞 パートナー部門」で第1位に輝いた「ラッピー×サンリオキャラクターズ」、日本でいちばん明るい朝を届ける最強タッグが再び実現。今回は『番組制作スタッフ』をテーマに、ラッピーとサンリオキャラクターズが一生懸命働く姿を描いた、ここでしか見られない限定デザインのアイテムを展開する。
「ミニマスコットセット」ラッピーとお馴染みのサンリオキャラクターが並んだ、幸福感たっぷりの2体セット。デスクに飾ったり、バッグに付けて「推し活」を楽しんだりと、常に一緒にいられるサイズ感となっている。
集めて楽しい「トレーディング つながる！キラキラアクリルチャーム」集めるほどに楽しさが広がる連結仕様。そのほか、日常使いしやすい雑貨も多数ラインナップ予定となっている。
また、対象店舗にて「ラッピー×サンリオキャラクターズ」商品を税込2500円以上購入すると、「オリジナルトレーディングカード（全8種）」がもらえる。新商品は30日から2月12日まで、全国のキデイランドで先行販売。2月13日からはECサイトTBS SHOPPINGでも販売開始、ほかTBSストア（東京駅店）等でも順次取り扱い開始予定。
