［Ｇルーキーズ２０２６］

１メートル８３、８７キロの恵まれた体格で、サイドに近いスリークオーターから投じる最速１５２キロは球威十分。

水野雄仁編成本部長が「大勢のようになってほしい」と期待する剛腕には加えて、「魔球」とも称される２種類のシンカーがある。

昨年１１月２日の早慶戦。九回二死から、慶大の左打者が腰砕けとなるような空振りで三振に仕留めた。一瞬浮き上がったように見えた後、打者の外角に逃げるように落ちた１球は、球速や軌道を確認するシステム「トラックマン」で落差３０センチと計測されることもあるウィニングショット。特筆すべきはその球筋だ。右腕から繰り出されるにもかかわらず、トラックマンでは左投手のカーブと曲がり方が重なるという。

その球が磨かれた背景に人一倍の向上心がある。古里の京都を離れて進学した東京・早稲田実高時代から、部活動の傍ら野球専門のジムに通い詰めてきた。早大進学後は自らの課題を「落ちる変化球」と分析し、球の回転を計測したり、リリース時のスロー映像を解析したりして試行錯誤を重ねた。そんな中、「自分の体の使い方に一番合っていた」のがシンカーだった。

握りはオリジナル。現役時代に有名なシンカーの使い手だった西武の潮崎哲也さんらの映像を見て、リリースポイントや軌道のイメージを膨らませた。３年時には、それまで投げてきた１３０キロ台よりも遅い１２０キロ前後のシンカーも習得。投球の幅をさらに広げた。

「どうやって投げるの？」「どんな握りをするの？」と聞かれるたびに自らの感覚を伝えてきたが、「投げられる投手は今までいなかった。そういう意味では自分にしか投げられない球ということなのかな」。唯一無二の特殊球を武器に、プロの打者に立ち向かう。（緒方裕明）

「格好いい名前つけて」

シンカー習得のため、潮崎さん以外にも様々な投手を研究した。その一人が「エアベンダー」の異名がついたチェンジアップを操る米大リーグ通算８６セーブの右腕、デビン・ウィリアムズ（メッツ）だ。早大の恩師・小宮山監督も現役時代に「シェイク」と呼ばれる独自の変化球で活躍したこともあり、自身のシンカーも「周りの方に格好いい名前をつけてもらえれば」と期待する。

◆たわ・れん＝京都府出身。早大２年時に右肘内側側副靱帯（じんたい）再建術（トミー・ジョン手術）を経験。３年秋に復帰し、４年時は抑えを担った。東京六大学リーグ通算２９登板で２勝１敗、防御率２．０８。背番号３０。

◇

巨人の新人１１選手（育成選手を含む）が合同自主トレーニングで始動し、プロでの第一歩を踏み出した。即戦力のドラフト１位左腕、竹丸和幸（鷺宮製作所）に引けを取らない才能豊かなルーキーたちの武器や、プロでの意気込みを紹介する。