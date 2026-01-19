俳優の仲野太賀が、豊臣秀吉の弟・秀長役で主演を務めるNHK大河ドラマ『豊臣兄弟!』の第3話「決戦前夜」が1月18日に放送された。

この回では、織田信長（小栗旬）の最大のライバル、今川義元（大鶴義丹）が大軍を率いて信長の居城、清須城がある尾張へ進軍を始める。

当初、信長は出陣の振れを出さずにいたが、永禄3（1560）年5月19日の早朝、清須城で床についていた信長の元に『松平元康が大高城に兵糧を運びこんだとの知らせ。続いて丸根砦、鷲津砦にも攻めかかったとの知らせです』との知らせが入ると、信長は床を飛び出し『馬を引け。出陣じゃ!』と鬼のような形相で叫んだ。そして秀吉、秀長もこの戦に馳せ参じるという内容だった。

「初回の平均世帯視聴率は13.5％（ビデオリサーチ調べ、関東地区。以下同）で、前作『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』の12.6％、前々作『光る君へ』の12.7％を上回りました。

第2話は12.2％と下がりましたが、第3話は松下洸平さん演じる徳川家康の登場などもあり、12.9％と盛り返しました。

今後は竹中直人さん演じる松永久秀、菅田将暉さん演じる竹中半兵衛などが登場するので、高視聴率を狙えるのではないでしょうか」（芸能担当記者）

そうしたなか、仲野の父である俳優の中野英雄のSNSでの発信が注目を集めており、X上では《息子・仲野太賀をただただ激推し》していると話題になっている。

中野のXを見ると、第3話が放映された日だけでも《さぁ皆様 始まりますよ〜 第三話 既に準備完了》《今日も良かった 小栗さん池松さん 白石さん 素晴らしいかった 太賀!いいね〜》《上手い事作ってあるな〜 池松さんの良さが光った後に 雨だけで太賀の存在が浮き上がる あーたまらん》と連投している。

「中野さんの“太賀さん愛”は半端ではありません」と語るのは、かつて中野をインタビューした本誌記者だ。

「中野さんは、太賀さんが初めて出演した映画『バッテリー』（2006年）を劇場で観たそうです。そのとき『セリフの練習も、言い方やシチュエーションを変えながら夜通し、やっていました。まだ中学生の子どもが自分と同じ道を歩んで、その作品を僕が劇場で観ている。そのことに涙が止まらなくて。いまも思い出すとちょっとウルってきちゃいます』と、目に涙を浮かべていました。

中野さんと太賀さんの共演は実現できていないようですが、中野さんは『僕はいつも共演を願っています』と語っていました」（本誌記者）

「太賀」と名付けた理由には「俳優になったら、大河ドラマの主役になれるように」という願いがあったと中野は語っている。“激推し”するのも納得か。