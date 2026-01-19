インスタグラムで公開

オフシーズンに入っている女子ゴルフ界、3月のツアー開幕まで“ゴルフロス”を過ごしているファン向けに、選手たちの近況を「オフシーズンCHECK」と題して紹介する。吉田優利（エプソン）が登場した居酒屋での超人気イベントに多くのファンが集結。店内では充実のファンサービスを見せていた。

大盛況のイベントとして注目を浴びたのは居酒屋の1日店長イベント。父・英隆さんが営む東京・千代田区の「個室 串天 鮮魚 二十四区末広町店」の店舗で、12日に優利、18日に妹の鈴が“アルバイト”に勤しんだ。これまでにも実施してきた恒例行事で、ファンとの貴重な交流の機会だ。

店舗の公式インスタグラムでは、姉の優利が一日店長に登場した実際の映像を公開。「当選倍率30倍！ 超人気1日店長イベントに行ってみた！」と記され、超人気イベントに当選したファン目線での動画となっている。

店内ではシャツとエプロンを身に着けた優利が自らドリンクを提供。店内は大盛況で、100席近くが満席に。1人1人にサインをする神対応を見せた。動画の最後には「お見送りまでしてもらい感無量の1日でした」と綴られていた。

優利は2019年にプロテスト合格。国内ツアー4勝を誇り、2024年からは米ツアーに本格参戦。昨年は米ツアーで賞金42万2956ドル（約6500万円）、国内ツアーでもVポイント×SMBCで優勝するなど1875万6000円を稼いだ。妹の鈴は昨季がルーキーシーズン。国内ツアートップ10入り3度、富士通レディースでの6位が最高成績だった。



（THE ANSWER編集部）