痒いところに手が届く！【セリア】バッグにつけておきたい！「便利アイテム」

イヤホンがバッグの中で迷子になったり、脱いだアウターが荷物になって困ったりと、日常のちょっとしたシーンでプチストレスを感じることも。そんなストレスの元を解決できそうなアイテムを【セリア】で発見！ 今回、編集部が注目したのは、バッグの持ち手につけられるイヤホンケースとジャケットホルダー。上品なデザインで大人も使いやすいので、店舗で見つけたらぜひカゴに入れてください。

充電穴つき！ 大人が使いやすい上品なイヤホンケース

【セリア】「ワイヤレスイヤホンケースホルダー」\110（税込）

レザー調素材を使用した、高見えが狙えるイヤホンケース。持ち手がスナップボタン付きなので、バッグの持ち手に取り付ければバッグ内で迷子になるのを防いでくれる便利アイテムです。底にはケーブル用の穴が空いており、ケースに入れたまま充電が可能。100均マニアのインフルエンサー@100kin_magさんによると「他のカラーもあります」とのことなので、店舗で見つけたらぜひチェックして。

冬の味方！ アウターの持ち歩きに便利なジャケットホルダー

【セリア】「レザー風ジャケットホルダー ボタンタイプ」\110（税込）

脱いだアウターを持っていると、手が塞がって不便……。そんなときの救世主になりそうなのが、このジャケットホルダー。ホルダー部分のスナップボタンを開けてアウターにくるっと巻き付ければ、アウターを楽に持ち運べます。二段階で調節できるので、アウターの厚みに合わせて使えるのも嬉しいポイント。マフラーや手袋にも使えるので、ひとつあれば冬のお出かけで大活躍の予感。

