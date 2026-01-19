スイスでのW杯第5戦で負傷

スイス・ラークスで現地17日に行われたスノーボード男子ハーフパイプのW杯第5戦で、2022年北京五輪王者・平野歩夢（TOKIOインカラミ）が負傷。空中でバランスを崩し、前方に倒れこむ形で着地した。ボードが折れるほどの衝撃で心配されたが、弟・海祝が最新情報を伝えた。

ミラノ五輪目前、平野がまさかのアクシデントに見舞われた。1本目、3つ目のトリックで高く舞い上がったものの、空中でバランスを崩した。前方に倒れこむ形での着地となって激しく転倒し、現地実況も「Oh No！」と叫ぶほど危険なシーン。ボードが折れるほどの衝撃で、右膝を気にする様子を見せた平野は2本目を棄権した。

既に五輪代表入りが決定的となっている平野に心配の声が集まる中、弟の海祝がインスタグラムのストーリー機能を使って兄の状況を伝えた。

平野は口が切れたのか腫れており、顔には他にも傷が見える。座った椅子に松葉杖も立てかけられており、痛々しい姿だが表情は元気そうだ。

海祝は英語で「あなたのことを思うと胸が痛む。一緒にもっと強くなって戻ってこよう。生きていてくれて本当に良かった」と記した。



