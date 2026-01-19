

World Baseball Classic, Inc.

日本代表のこれまでの戦いと大会の歴史を振り返る特別映像企画「ワールドベースボールクラシック 歓喜と挑戦の20年-世界一の称号を懸けた戦いの、表と裏に迫る-」が19日、MLB公式 YouTube チャンネルをはじめ、大会公式サイトやMLB日本語公式サイト「MLB.com/ja」などのプラットフォームで公開された。

【動画】「ワールドベースボールクラシック 歓喜と挑戦の20年」前編＆後編

World Baseball Classic Inc.（以下、WBCI）は、ワールドベースボールクラシック™が20周年を迎えることを記念し、日本代表のこれまでの戦いと大会の歴史を振り返る特別映像企画「ワールドベースボールクラシック 歓喜と挑戦の20年-世界一の称号を懸けた戦いの、表と裏に迫る-」を制作した。

本企画は、これまでのワールドベースボールクラシックを語る上では欠かせない OB選手をはじめ、日本代表として世界と戦った経験のある他競技のアスリートの方々や、野球をこよなく愛する著名人の方々に20年の歴史を様々な視点で振り返ってもらい、大会の意義や価値を伝えるとともに、多くの方々に「2026 ワールドベースボールクラシック™」をより一層楽しんでもらえるように制作された。

日本を背負い世界と戦うことの誇りや苦悩、勝利への期待に応えるため選手たちが挑んできたストーリーを内側と外側から表現した本作は、大会の本質とワールドベースボールクラシックに日本が熱狂する理由を感じられる作品となっている。

この作品には、上原浩治氏、里崎智也氏、松坂大輔氏、岩隈久志氏、内川聖一氏、中田翔氏といった歴代の日本代表選手が出演し、出場当時のエピソードや、大会の印象などについて語っている。また、サッカー界において日本の代表として世界に挑む舞台を経験された、中澤佑二氏、澤穂希氏にも出演してもらい、他競技のアスリートから見た、ワールドベースボールクラシックの印象や、日本を代表して世界と戦うことについて語ってもらった。

さらに、芸能界屈指の野球好きとして知られる亀梨和也、バッテリィズからは、これまでの大会で印象に残っているシーンや、今後の侍ジャパンに期待することなどについて語ってもらった。

野球ファンのみならず、多くの方々がワールドベースボールクラシックの魅力を感じられる特別な作品となっている。