櫻坂46・松田里奈がボディスーツ姿でベッドにごろん！ 松田里奈1st写真集『まつりの時間』新規カット解禁
櫻坂46・松田里奈1st写真集『まつりの時間』（幻冬舎）より新規カットが解禁された。
【写真】松田里奈の大人な魅力が光るボディスーツカット
本作は松田にとって初めての写真集。ニュージーランドのオークランドとロトルアで撮影され、羊とたわむれたり、BBQを楽しんだり、ラテアートにチャレンジしたり、トラムに乗ったり、キャッチボールをしたり…。まるで現地で一緒に過ごしているかのような、親密感のある写真を数多く収録した。
撮影中には26歳の誕生日を迎え、ニュージーランドの雄大なビーチや、大自然の中の川などでの水着姿、大人っぽさとあどけなさの両方を感じるランジェリーカットも掲載。改めて彼女のかわいらしさを発見できる写真集となっている。
解禁されたのは、ボディスーツ姿でベッドに横たわるカット。インタビューで、「普段の私とは違う、大人な魅力も詰まっている一冊」と語っていた松田。その言葉通りの大人な魅力が光る一枚となっている。
櫻坂46・松田里奈1st写真集『まつりの時間』は、幻冬舎より1月20日発売。価格は2445円＋税。
