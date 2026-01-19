元筋肉アイドル、元プロレスラーで第１子妊娠中のタレント・才木玲佳が、イメチェンを明かした。

昨年１２月に妊娠を公表した才木。１９日までにインスタグラムを更新し、「実は少し前に、ガラッとイメチェン！今後のライフスタイルの変化も考えて、思い切りました！」と髪をばっさりカットしたことを報告。「私史上一番短い？＆６、７年ぶりの黒髪！（正確にはブルージュ入れてもらったよ）」と茶髪からダークな黒髪にチェンジし、「乾かすのが速くなって超ラク〜」と喜んでいた。

すっかり落ち着いたイメージのプレママ姿にフォロワーは「大人っぽくて良いね！」「素敵」「新しい姿に驚いて、君だと気づかなかった」「美しい」などの声を寄せた。

慶大卒の才木は、２０２３年１０月に宅地建物取引士に合格。プライベートでは２４年１１月に一般男性との結婚を発表し、「８０ｋｇ近くある彼を持ち上げました！」と夫を軽々と持ち上げるウェディングフォトを公開して話題に。昨年１２月に「この度、新しい命を授かりました。現在は安定期に入り、身体の変化や胎動を愛おしく感じながら穏やかに過ごしています」と第１子妊娠を明かした。